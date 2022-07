Jova beach party, cresce l'attesa: attesi in 30mila nella due giorni di Barletta

Tutto pronto per l’arrivo a Barletta, domani e dopodomani, della grande festa del Jova Beach Party che sul lungomare Pietro Mennea coinvolgerà, secondo le previsioni, oltre 30mila persone per ognuna delle due giornate. Protagonista, ovviamente, Lorenzo Cherubini, Jovanotti, in console, con la band, con diversi ospiti nazionali e internazionali.

Festa in spiaggia fino a notte

Jova Beach Party è una megafesta sulla spiaggia, uno “spettacolo” non scritto, ma live. Nessuna scaletta, ogni tappa è unica e irripetibile. Un nuovo format che cambia giorno dopo giorno, e che quest’anno “sposa” anche il progetto “Ri-party-amo” che si propone di coinvolgere quante più persone possibile a difesa e salvaguardia del territorio nazionale. Giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità in campo con attività di pulizia, opere naturalistiche e iniziative di sensibilizzazione per ripristinare fiumi, spiagge e fondali. Una vera e propria mobilitazione nazionale.

Attesa per gli ospiti che, come di consueto, Jovanotti vorrà accanto a sé sul palco. Chissà che non arrivi pure Gianni Morandi, che in questi giorni è in vacanza nel Salento.