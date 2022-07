Prima il concerto, poi il bagno: Elisa sceglie Pescoluse

Prima il concerto a Lecce, poi un bel bagno nelle acque del mare salentino. La cantante Elisa "avvistata" a Posto Vecchio, a Pescoluse (marina di Salve) intenta a godersi il sole e il mare dopo essersi esibita in piazza Libertini, nell'ambito dell'Oversound Festival.

Elisa Toffoli ha passato tutto il giorno in spiaggia e in acqua, giocando e divertendosi con la figlia Emma, che ha 13 anni. E non ha lesinato sorrisi, autografi e foto con i fortunati che erano nella stessa spiaggia e che l'hanno riconosciuta.