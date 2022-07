Gianni Morandi e la foto a Tricase. Pazzo per il Salento

Gianni Morandi pazzo per il Salento, con tanto di foto su Facebook. Dopo lo scatto in riva al mare, si è lasciato immortalare a Tricase, in piazza Pisanelli, proprio di fronte alla Chiesa di San Domenico che qualche mese fa fu teatro di ampie polemiche. Proprio quella piazza, infatti, venne concessa in locazione a due giovani sposi che condividero il banchetto con i propri ospiti e con i molti curiosi.

Scatti premiati dai like

Il sindaco della città, Antonio De Donno, difese la scelta dell'amministrazione facendo leva sulla necessità di promuovere e far conoscere il territorio. Attirando, visitatori italiani ed esteri. Nei primi 40 minuti di condivisione la foto del cantautore italiano ha superato i 5mila like su Facebook. Nei giorni scorsi, a Posto Vecchio (marina di Salve), un'altra cantante è stata paparazzata con la famiglia. Si tratta di Elisa. Ma la lista dei vip che scelgono il Capo di Leuca sembra essere destinata ad allungarsi nei prossimi mesi.