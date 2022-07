Sfilata di calciatori al matrimonio vip: ecco chi sono gli invitati

Ancora una volta la Puglia viene scelta come location per celebrare i matrimoni dei Vip. Complici la qualità del cibo, la tradizione delle antiche masserie e gli scorci suggestivi che si incontrano tra Valle d’Itria e Salento, la Puglia continua ad essere attrattiva per matrimoni internazionali, di lusso e di star dello spettacolo e dello sport.

Gli ospiti vip

Ne è un esempio il recente matrimonio tra Tiziana Gargano e Fabio Cordella, noto imprenditore ed ex procuratore calcistico, che hanno scelto Masseria San Lorenzo a Lecce. Nell’antica struttura del Quattrocento, riportata in auge da un attento restauro conservativo, i novelli sposi hanno festeggiato con parenti e amici. Tra questi molti volti noti, soprattutto calciatori: Chevanton, Zamorano, Iaquinta, Sneijder, Amauri, Seba Frey, Lugano, ma anche il giovane modello e influencer Gian Maria Sainato e il musicista Tony Trumpet, che ha allietato la serata con esibizioni alla tromba.

Era atteso anche Ronaldinho ma un imprevisto gli ha impedito di partecipare all’evento insieme a suo fratello, che invece era presente. E ancora cantanti sudamericani e personalità della moda e dello spettacolo, tutti ad omaggiare gli sposi in uno dei matrimoni più cool della stagione. Personaggi che da qualche giorno girano la provincia, frequentando spiagge e locali della movida.