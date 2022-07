Top Pizza, presentata la classifica delle migliori: due pugliesi tra le prime cinquanta

Due pizzerie pugliesi nell'Olimpo di "50 Top Pizza", la classifica stilata ogni anno dal giornalista del Mattino Luciano Pignataro insieme con Albert Sapere e Barbara Guerra. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi al Teatro Mercadante di Napoli, alla presenza di tutti i pizzaioli premiati. Il podio, come c'è da aspettarsi quando si parla di pizza, quest'anno è tutto campano. Ma nella rosa delle pizzerie "Top" spiccano il 23esimo posto della pizzeria 400 gradi di Andrea Godi a Lecce e il 45esimo posto della Luppolo&Farina di Cristiano Taurisano a Latiano, in provincia di Brindisi.

La cerimonia di premiazione a Napoli

La cerimonia di premiazione si è svolta martedì sera al Teatro Mercadante di Napoli: a consegnare il premio (tornato in presenza dopo due anni di pandemia) e la giacca firmata "50 Top Pizza" è stato il conduttore televisivo Federico Quaranta (Linea Verde Radici) e seguita anche in streaming da migliaia di persone. La novità di quest'anno è stata anche la consegna, ai primi 50 classificati, di un biglietto tutto d'oro valido per partecipare, il prossimo 9 settembre sempre a Napoli, alla competizione che premierà le pizze più buone al mondo, la "Top Pizza World".

La guida

Sul gradino più alto del podio (tutto campano) si confrma "I Masanielli" di Francesco Martucci, a Caserta, si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto della classifica "50 Kalò" di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto "10 Diego Vitagliano Pizzeria", sempre a Napoli. Qui la classifica completa

La guida comprende più di 500 pizzerie divise in Pizzerie Top (le prime 50), Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) e Pizzerie Eccellenti. Una sezione è dedicata anche alle Pizze in Viaggio (da taglio e asporto).

Al 23esimo posto 400 gradi di Lecce

Ma tornando alla classifica, la pizza di 400 gradi si classifica al 23esimo posto, confermandosi come la migliore di Puglia. «Che Andrea Godi - si legge sulla guida - abbia avuto quella singolare sagacia di portare la città barocca sotto i riflettori delle pizzerie d’eccellenza è ormai risaputo, ma il suo progetto non siede sugli allori e va anzi come una scheggia. Il format leccese è una ventata di freschezza e continua rivoluzione. La pizza dall’identità chiara e riconoscibile racchiude totalmente la visione e l’idea di fermentazione di Godi. Ottimi i fritti, perfetto il servizio. Da poco inaugurato anche l’ampio spazio al livello -1 segnalato da un percorso fatto di luci e scritte neon che strizza l’occhio alla modernità, conferendo un’aria cosmopolita».

Al 45esimo posto Luppolo&Farina di Latiano

Al 45esimo posto una new entry nelle Top 50: la Luppolo&Farina di Cristiano Taurisano: «Quando la pizza diventa un attrattore – perché da Latiano non si passa di certo per caso, ma si viene qui per un’esperienza a tuttotondo. Parola d’ordine: ricerca. Dal locale con pannelli in fibra di legno e muschio stabilizzato, tavoli sociali, pezzi unici di artisti locali, fino alle materie prime, selezionate optando per produzioni sostenibili, aziende biologiche e progetti con piccoli produttori d’eccellenza come quello per rilanciare il Pomodorino di Manduria usato come base di tutte le pizze rosse. Ottimi i fritti. Il menu è sbalorditivo e metterebbe in crisi anche i più svelti nelle scelte per pizze, birre, vini e persino Gin! Chapeau allo staff giovanissimo per la cordialità ed efficienza».