Esterno Notte, la serie tv su Aldo Moro da stasera su Rai1. Ma la figlia sbotta: «Rispettino la storia o ci lascino in pace»

Arriva questa sera su Rai 1 la serie tv di Marco Bellocchio, Esterno Notte, che racconta la storia politica di Aldo Moro. Sei episodi di circa 50 minuti l'uno, la Rai li trasmetterà in tv due per volta in tre prime serate: oggi, domani e giovedì 17. In pochi giorni, quindi, sarà possibile vedere per intero la mini-serie tv. E la trasmissione sarà visibile anche on demand su RaiPlay. Esterno Notte, già in onda in alcune sere d'estate come "evento", racconta la storia politica di Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e ucciso a Roma il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse, dopo esser stato rapito il 16 marzo dello stesso anno.

La figlia, Maria Fida, non ci sta

In un'intervista all'agenzia di comunicazione Agi, la figlia di Aldo Moro, Maria Fida ha dato però una lettura critica rispetto alla serie tv: «O si decide che siamo personaggi storici, e allora si rispetta la storia, o si decide che siamo personaggi privati e allora ci si lascia in pace. La settimana prima di Natale compirò 76 anni e dopo aver avuto l’infanzia, la giovinezza e l’età adulta rovinate dal malefico caso Moro immaginavo, stupidamente, di poter sedere su una panchina al sole, prendere un tè con delle amiche, leggere un bel libro. Ma non è per niente così, avrò avuto sette anni quando un pericolo oscuro e un dolore mostruoso si sono insinuati nella mia vita e non se ne sono più andati». Un modo, evidentemente, per dire che la serie evidentemente non rispetta la Storia. Gli spettatori in serata potranno giudicare.