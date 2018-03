© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l'hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te». Lo ha detto l'ex brigatista Barbara Balzerani, che fu dirigente della colonna romana delle Brigate rosse e componente del commando che organizzò il rapimento del leader democristiano Aldo Moro e la strage dei cinque uomin della scorta, commentato l'anniversario del 16 marzo 1978. Balzerani, che è stata condannata all'ergastolo, ieri sera è stata ospite del centro sociale Cpa di Firenze Sud per presentare il suo libro «L'ho sempre saputo», pubblicato dalla casa editrice Derive&Approdi davanti a una settantina di persone.L'incontro, organizzata dalla Libreria Majakovskij, fissato il giorno stesso dell'anniversario della strage di via Fani, ha suscitato polemiche e proteste da parte di parlamentari del centrosinistra, tra cui Gabriele Toccafondi, e di consiglieri comunali del centrodestra, indignati per l'iniziativa. Stamani l'ex terrorista che non si è mai ufficialmente pentita né dissociata dalle Brigate rosse, ha condiviso sul suo profilo Facebook una fotografa scattata ieri sera da una partecipante tra il pubblico alla presentazione del suo libro che reca la discalia «Barbara Balzerani in cattedra». Nella foto si vede Balzerani seduta a un tavolo con alle spalle una bandiera rossa con la scritta «Viva Lenin» accompagnata dalla falce e martello. A commento della foto, l'ex brigatista ha scritto: «Ironia della nostra fotografa preferita a parte, grazie ai compagni del Cpa e ai partecipanti tutti per la densa serata! Con Lenin e il suo 'Che fare?' a echeggiare».«Prendo atto della sua inconsulta dichiarazione. Avrei immaginato che avrebbe risposto con il silenzio che è d'oro. Negli ultimi quaranta anni mentre io mi arrampicavo sugli specchi per mantenere mio figlio, voi ve la siete goduta senza fatica, senza dolore e senza merito», ha replicato Maria Fida Moro, primogenita di Aldo Moro. «Io - ricorda la donna - sono quella del perdono nei vostri confronti, che mi è costato un baule di parolacce e minacce di morte (compresa la carta igienica sporca inviata per posta). Altri hanno trasformato in mestiere ed in una lucrosa fonte di reddito il nostro dolore. Detesto anche solo l'idea del mestiere di vittima, che ho sempre rifiutato. Sono andata in giro gratis attraverso l'Italia per portare un messaggio di pace amorevole, nonostante. Se c'è qualcuno che ha trasformato in mestiere una morte totalmente ingiusta siete voi, portati in palma di mano, da gente vile e meschina».«È paradossale - prosegue Maria Fida Moro - che viviate da allora a braccetto con il sistema che dicevate di volercombattere. Sarà molto triste per lei sentire nel cuore il dolore che ha provocato, cosa che prima o poi succederà. Non le chiedo nemmeno più di fare silenzio. Parli ancora e ancora così tutti si renderanno finalmente conto di chi siate realmente. L'unico di voi che io ancora stimo - conclude - è Marco Donat Catten che proprio come me voleva essere cancellato dalla vita e che è morto tragicamente una notte, cercando di soccorrere delle persone in autostrada».Nei giorni scorsi, sempre sulla sua pagina Facebook, Balzerani, in riferimento all'anniversario della strage di via Fani, aveva scritto: «Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40nnale?». Una dichiarazione che ha registrato reazioni indignate, a partire da quella di Maria Fida Moro, primogenita dello statista democristiano ucciso dalle Br.«Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani. Loro dovrebbero solo starsene zitti». Ha detto in un video-appello intitolato «Adesso Basta». «Io posso lamentarmi del quarantennale. Io che non l'ho provocato ma l'ho subito. E ho il titolo per dirlo. Anche solo per la semplice ragione che mi dà dolore. Ma la signora Barbara Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l'hanno provocato. E, quindi, si tiene i risultati di quanto messo in atto», ha detto la figlia di Moro.«Anche se nessuno ci potrà credere, in realtà davvero nessuno aveva pensato a questa coincidenza, ma quando è stato fissato l'appuntamento non ci siamo tirati indietro», ha affermato Edoardo Todaro, sindacalista dei Cobas, introducendo l'iniziativa con Silvia De Bernardinis, autrice della prefazione riferendosi ai 40 anni del rapimento di Moro: «Probabilmente i mezzi di informazione, vista la scarsezza di notizie da dare, dovevano crearne una, e quale migliore notizia dire che al Cpa facevamo questa iniziativa? È il sesto libro di Barbara, li abbiamo presentati sempre, e mai c'è stata un'attenzione come quella di oggi».Il libro è la storia di due donne in carcere, una proveniente dalla lotta armata, l'altra in fuga dalla miseria: un personaggio, quest'ultimo, ispirato da una donna di colore conosciuta da Balzerani proprio in prigione. A finire sotto accusa per entrambe è il modello di sviluppo e di progresso imposto dall'Occidente. «Le macchine hanno aumentato lo sfruttamento», ha affermato l'ex brigatista, ammettendo la sconfitta della prassi rivoluzionaria del secolo scorso. «Un aggiornamento della nostra cassetta degli attrezzi sarebbe necessario», ha detto Balzerani, che ha indicato nelle lotte della Val di Susa contro la Tav un modello possibile, «un modo nuovo di opporsi al capitale».