Regista e sceneggiatrice, sarà Claire Denis la “Protagonista del Cinema Europeo” a Lecce, nel prossimo mese di novembre. A lei, infatti, sarà dedicato un tributo durante la XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo che si terrà dal 12 al 19 del mese entrante nel Multisala Massimo. E per l’occasione sarà possibile assistere a Lecce anche all’anteprima nazionale del suo nuovo film, “Incroci sentimentali”, con il quale Claire Denise ha vinto alla Berlinale 2022 l’Orso d’Argento per la miglior regìa. Il film sarà poi in programmazione nelle sale italiane a partire dal 17 novembre, distribuito da Europictures.

Il successo con "Chocolat"

Claire Denis è, tra le cineaste francesi, la più amata sia dal pubblico sia dalla critica e ha ottenuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo. Il suo esordio è avvenuto nel 1988 con il film “Chocolat”, subito scelto in concorso al 41° Festival di Cannes; da allora ha all’attivo circa quindici lungometraggi e alcuni documentari e cortometraggi. La sua fama a livello mondiale è cresciuta con “Al diavolo la morte” (1991), premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Colta, appassionata, indipendente, Denis nelle sue pellicole mette in scena la realtà con uno sguardo femminile e spietato, senza mai fermarsi a un solo genere e con una cifra stilistica davvero unica.

Nel corso delle giornate del Festival del Cinema Europeo, si potranno inoltre vedere, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano, altri suoi film: “Nénette e Boni” (1966, 103’), “Beau Travail” (2000, 92’), “Vendredi soir” (2002, 90’), “35 rhums” (2008, 100’), “L’amore secondo Isabelle” (2017, 94’), “High Life” (2018, 113’).

Riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, il Festival del Cinema Europeo è all’interno dell’Apulia Cinefestival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, intervento finanziato con le risorse di bilancio autonomo della Fondazione. È realizzato inoltre con il sostegno di Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema, Comune di Lecce.

Nelle precedenti edizioni sono stati premiati a Lecce Carlos Saura, Otar Iosseliani, Theo Angelopoulos, Costa-Gavras, Emir Kusturica, Aki Kaurismaki, Marco Bellocchio, Danis Tanovic, Fatih Akin, Bertrand Tavernier, Krzysztof Zanussi, Nuri Bilge Ceylan, Agnieszka Holland, Stephen Frears, Ildikò Enyedi, Michael Winterbottom, Alexander Sokurov, Olivier Assayas e, l’anno scorso, István Szabó.