Da Renga e Nek ad Elettra Lamborghini: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere stasera in Puglia

​Da Renga e Nek ad Elettra Lamborghini per la musica; Pintus oppure Pino Campagna per chi ama il cabare. E ancora: trekking, visite guidate, sagre e spettacoli per i più piccini: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere stasera in Puglia.

Lecce e provincia

Tutto pronto al PalaLive di Lecce. Oggi alle 21 nel grande contenitore per spettacoli di piazza Palio è prevista l’unica data in Puglia programmata per la stagione estiva per il noto comico cabarettista Pintus.

Oggi e domani (ore 21 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata su Eventbrite) il cortile del Palazzo Baronale di Collepasso ospita la seconda edizione del festival “I Fiori del Jazz”, con la direzione artistica di Gabriele Rampino, musicista, compositore, produttore e anima con Maurizio Bizzochetti dell’etichetta Dodicilune. Il festival muove dalla considerazione della centralità artistica della donna e della vocalità jazz femminile. La serata di oggi prenderà il via alle 21 con la giovane cantante salentina Letizia Onorati, accompagnata da Filippo Bianchini (sax) e Giovanni Di Carlo (chitarra).

"Papy, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?". Un tormentone degli anni 2000 che non potete aver dimenticato. E che porta la firma di Pino Campagna. Il comico è ospite questa sera, a partire dalle 21.30, del Discoclub Cloè di Torre Inserraglio (via Socrate, Nardò).

Marta Vino, ceramista cresciuta tra Bari e Lecce, e attualmente di stanza a Torino, trasferisce per questa sera dalle 20 il suo laboratorio sulla terrazza di Insolita Comune nel centro storico di Nardò (in via de Michele 9; ingresso libero; info 388/1071603). Un'occasione per assistere alla lavorazione al tornio di argilla locale, raccolta e processata secondo maniera tradizionale.

A partire dalle 22, il Barroccio di Lecce, su viale dell’Università, ospita ConnecTrio.

La Stagione di Danza Estate 2023 del Balletto del Sud torna in scena al Chiostro dei Teatini di Lecce con una serata in forma di gran gala all’insegna dell’eleganza e della bellezza, con ospite Ana Sofia Scheller, stella internazionale della danza. Oggi, alle 21.30, “Balletto Romantico”, uno spettacolo imperdibile per gli amanti del balletto classico, che accende i riflettori sulle pagine più belle del repertorio romantico ricostruite da Fredy Franzutti, coreografo, fondatore e direttore della compagnia, nella versione originale.

Vicoli, frantoi e finestre di casa gentilizie del centro storico di Carpignano Salentino prendono vita, nelle serate di oggi e domani, divenendo quinte di teatro per "Affacci" e ospitando le performance poetiche di Angelo De Pascalis e Viviana De Donno, la voce di Rosalinda Pranzo, il violino di Carla De Fabrizio, le mostre pittoriche di Irma Dongiovanni, Ilaria Rizzo, Federica Gabrielli e Alessandra Congedo, Viviana Martini, le installazioni fotografiche di Daniele Coricciati, i video "insoliti" di Franco Livera, e l'esperienza multi sensoriale di Laura Zito. Saranno aperti la cripta bizantina di Santa Marina e Cristina e il Mus.ar.ca. E l'associazione Nea Carpiniana, dalle 21 alle 23, guiderà alla conoscenza del paese.

Questa sera (ore 21:30; contributo associativo 8 euro) all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, spazio al quarto spettacolo della rassegna "Storie terra terra - Teatro, musica e natura", nata dalla collaborazione con Ura Teatro.

In scena “Per Obbedienza - Dell’incanto di Frate Giuseppe” di e con Fabrizio Pugliese che firma la drammaturgia con Francesco Niccolini e la regia con Fabrizio Saccomanno.

Questa sera (ore 21; ingresso libero) alla New Trattoria da Santino in via Armando Diaz 34, a Galatone, con il concerto di Luigi Bruno, Franco Chirivì e Claudio Tuma prosegue la rassegna “Suoni Streusi”.

Bari e provincia

Questa sera sulla Banchina San Domenico a Molfetta si esibiranno Francesco Renga e Nek, due artisti che hanno segnato decenni di musica pop italiana, i quali insieme proporranno uno spettacolo musicale nel quale saranno eseguiti i brani che hanno caratterizzato i loro percorsi, oltre agli inediti che hanno prodotto in duo e che saranno raccolti nell'album in uscita l'8 settembre.

Per la terza giornata del Sammichele Music Fest in Piazza Vittorio Veneto alle 21.30 sarà proposto gratuitamente il concerto di Elettra Lamborghini.

Prende il via questa sera a Castellana Grotte il “Festivarts”, manifestazione di quattro eventi li in piazza Nicola e Costa, un format unico nel suo genere, creato per omaggiare coloro che con la loro arte hanno contribuito a diffondere la bellezza, ed è l’occasione per offrire al pubblico preziosi momenti di contatto diretto con chi fa cultura e la fa per tutti. Attraverso dei talk si conosceremo la donna e l’uomo dietro il personaggio pubblico, in modo autentico e intimo. Ad aprire questi appuntamenti, con ingresso gratuito, alle 21 sarà Diego Fusaro saggista e opinionista.

Per la rassegna "Sotto il cielo delle periferie", realizzata per il progetto dell'amministrazione comunale "Le due Bari", questa sera alle 21.30, con ingresso gratuito, nell'anfiteatro della Pace (via Natale Loiacono, 20), saranno di scena i Violons barbares. Capitanata dal musicista mongolo Dandarvaanchig Enkhjargal (noto come Epi), questa formazione condurrà il pubblico nella fitta foresta di suoni che provengono da quell'immenso territorio che da Samarcanda approda ad Ulan Bator, in Mongolia.

Nelle terrazze dell’ Opera Pia Maria SS del Carmine (Strada del Carmine, 11) questa sera alle 20.30 si esibirà Rebecca Fornelli in “Solo acustic concert”. La musicista barese di 23 anni, ha iniziato a comporre nel 2015 e a partire dal 2018 ha collaborato con il gruppo “L’Escargot”.

Brindisi e provincia

Oggi e domani a Torre Santa Susanna è di scena la "Festa del Peperoncino – Hot pepper Festival". Giunto alla XII edizione, l'evento intende valorizzare il peperoncino in tutti i suoi aspetti. Il cuore della manifestazione è rappresentato dalla mostra mercato con ogni genere di prelibatezza piccante e non, con molti prodotti tipici; ed esposizione di decine e decine di varietà di peperoncini, tra i più curiosi al mondo. In entrambe le giornate si avrà la presenza di stand con prodotti tipici, e postazioni di street food, degustazione di prodotti locali, laboratori, presentazioni di libri, show coking.

Si parte questa sera alle ore 20.30 con il corteo di apertura per le strade della città con percussionisti, ballerini delle scuole di danza della città, artisti di strada a cura di Bandarisciò; Show coking con Paolo Leoci, chef dell’Accademia dei Tipici, Consulente Agrario di campo, esperto in nutrizione vegetale, cultore di enogastronomia che si occuperà dell’area showcooking, accendendo i riflettori su piatti piccanti. Ad animare la serata il concerto dell’Orchestra Mancina.

Si alza il sipario questa sera sulla VI edizione di Teatro Madre Festival in programma al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni. Dalle 21, di scena, lo spettacolo “Robin Hood”.

Recentissima coproduzione tout public di Armamaxa Teatro e Teatro Giovani Teatro Pirata di Jesi, lo spettacolo, riallestimento di una storica produzione della compagnia pugliese, racconta, alla maniera dei guitti, dell’unico personaggio della cultura europea che abbia saputo attraversare tutti i ‘media’ dal Medioevo ad oggi: Robin Hood.

Torre Rossa Jazz Night: nuovo appuntamento questa sera con la musica dal vivo da ascoltare durante una cena a lume di candela. Protagonista il duo Larry Franco e Dee Dee Joy che, dalle 21.30, nella masseria di contrada San Martino a Fasano, propone un repertorio evergreen.

Questa sera, dalle 21.30 in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, il concerto dei Solis String Quartet & Sarah Jane Morris: la cantante e autrice britannica, eccellenza internazionale dalla vocalità soulful, si esibirà nello spettacolo “All You Need Is Love”.

Taranto e provincia

Al via stasera la due giorni dedicata al Festival Internazionale del Folklore "Terra delle Gravine". La manifestazione, organizzata dal Gruppo folkloristico "Città di Palagianello" e patrocinata dal Comune di Palagianello, si terrà nell'Anfiteatro Parco Madonna delle Grazie. Sette in tutto i gruppi folkloristici partecipanti. Oltre all'Italia, ci saranno rappresentative provenienti da Colombia, Stati Uniti d'America, Hawaii, Bulgaria, Nuova Zelanda e Costa Rica, pronti ad animare e colorare Palagianello, attraverso un articolato programma.

Emozionante traversata in motonave al tramonto tra i mari di Taranto.Oggi Angelo Galasso di Tarantoindiretta e Carmine De Gregorio dell’associazione Nobilissima Taranto organizzano l’iniziativa “Il nostro mare nascosto fra storia, paesaggio e geologia”.Una mini crociera in esclusiva a bordo della motonave Kyma Mobilità Amat è il modo migliore per scoprire le bellezze di Taranto dal mare. Durata: 90’, costo: 15 euro. Piazzale Democrate ore 19.45.

Sebastiano Lillo Trio in concerto in Valle d’Itria. Oggi dalle 21 Masseria Cappella si anima per il suo secondo appuntamento musicale di questa estate.

Oggi dalle 20 riaprono a Lama i cancelli di Villa Vetusta, antica dimora di fine settecento detto “casino estivo” circondata dal verde per la “13ª edizione di C’era una volta il pane... a Lama”.

Nel giardino di Villa Vetusta, la Pro Loco di Lama e le sue contrade Aps, con la sua presidente Lara Marchetta, celebra, ancora una volta, il pane di Lama per ridare valore ad un’antica tradizione del territorio e contribuire a far conoscere le radici di questo lembo di terra. Enza Tomaselli, guida e grande appassionata del territorio e delle tradizioni, insieme ai padroni di casa – Mariadele Blasi ed Aristide Romani – guiderà gli ospiti alla scoperta della storia di Lama e del pane bianco che, in passato, era assai facile trovare sulle tavole degli abitanti del posto. Un appassionato panificatore accenderà il forno presente nella villa - uno dei pochissimi rimasti ancora intatti - e farà degustare il pane impastato secondo la ricetta della nonna.

Posti limitati - Prenotazione obbligatoria, con messaggio whatsapp al numero 3477672068 - Apertura cancelli ore 20. Via Lama, 150.

A Laterza torna "La Notte Bianca a colori", giunta alla sua VII edizione. Una lunga notte dedicata alle arti, colorata, divertente, emozionante e ricca di tanti appuntamenti. L'evento si "snoderà" lungo Corso Vittorio Emanuele, Piazza Plebiscito, centro storico e avrà come "casa" il Palazzo Marchesale dove, in un turbinio di colori, danza, musica, arte, sarà assicurato puro divertimento per tutti.