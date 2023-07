Musica, a Melpignano la magia di Venerus

Quest'anno si sposta da Lecce a Melpignano il “Tagghiate Urban Fest”, la rassegna organizzata per il secondo anno da Molly Arts Live, che quest'anno vedrà come protagonista il cantautore e polistrumentista Venerus con una tappa (l'unica in Puglia) del suo “Tour Segreto”. Appuntamento domenica 6 agosto nel giardino del Palazzo Marchesale di Melpignano. In apertura si esibiranno la cantautrice salentina Lauryyn e il romano Rsbn.





La magia di Venerus

Venerus, talentuoso cantautore ed eclettico polistrumentista milanese, è un’anima libera dalle etichette del genere: sa amalgamare soul e R&B all’elettronica, con uno stile unico che ridefinisce i confini della musica pop. Riesce a unire parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Da sempre legato alla dimensione live, Venerus è pronto a incantare la platea di Melpignano con uno show totalmente nuovo, in cui presenterà i brani del suo secondo album, “Il segreto”, uscito a giugno.



Venerus ama dire che la sua è una musica fuori dagli schemi, insensibile alle mode: “In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana”.

Non mancheranno, in scaletta, alcuni dei brani del precedente album, “Magica musica” (Disco d’oro) con cui Venerus si è fatto conoscere dal grande pubblico.





La band



Venerus sarà accompagnato sul palco dalla sua storica band composta da Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e tastiere.





Opening act



A scaldare il pubblico prima dell'esibizione di Venerus ci saranno la cantautrice salentina Lauryyn e il romano Rsbn. Lauryyn, al secolo Aurora De Gregorio, è una cantautrice leccese di 23 anni, da sempre sospesa tra sonorità hip hop, soul e R’n’b. Da poco è uscito il suo primo Ep, “Intro”: sei brani originali e realizzati con il polistrumentista Filippo Bubbico. Rsbn, cantautore romano di 27 anni, ha frequentato il conservatorio Jazz ed ha creato, negli anni, un personalissimo sound marcatamente internazionale e sospeso tra jazz ed elettronica.



L'appuntamento - organizzato da Molly Arts con Cool Club - rientra nell'ambito del cartellone degli eventi estivi del Comune “A Melpignano – Meridiano Salento”, il cui programma completo è consultabile a questo link: www.amelpignano.com



Ingresso: ore 22

Biglietti: 25 euro + dp

Prevendite su Dice.fm

Il Festival

Il “Tagghiate Urban Fest” è un festival musicale nato nel 2022 da un’idea dell’agenzia leccese Molly Arts Live di Giuliano Mollese, che da 15 anni si occupa di produzione, booking e management di artisti nell’ambito musicale. L’idea della rassegna è quella di offrire una vetrina ai talenti musicali del territorio salentino, facendoli salire sui palchi di affermati artisti nazionali e internazionali.

Gli artisti





Andrea Venerus (1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Nel 2018, tornato in Italia, ha lanciato il suo primo progetto discografico, l'EP "A che punto è la notte" subito acclamato da critica e pubblico. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano "Senza di me" (feat. Venerus & Franco126) è stata certificata doppio disco di platino. A giugno 2019 pubblica il concept-EP “Love Anthem” certificato disco d’oro. Pubblica il 19 febbraio 2021 “Magica Musica”, il suo primo album, certificato disco d’oro. Il 16 dicembre esce “Resta qui”, che anticipa il suo nuovo album “Il Segreto”, fuori il 9 giugno 2023, a cui seguirà il TOUR SEGRETO 2023, la tournée estiva nei principali festival italiani.

Lauryyn, al secolo Aurora De Gregorio, è una cantautrice leccese di 23 anni, da sempre sospesa tra sonoorità hip hop, soul e R’n’b. Laureata col massimo dei voti in canto pop al Conservatorio di Lecce, è anche la voce della band Puka Shell’s Bling. Da poco è uscita con il suo primo Ep, “Intro”: sei brani originali e realizzati con il polistrumentista Filippo Bubbico, che ha prodotto l’album.

Rsbn, cantautore romano di 27 anni, ha frequentato il conservatorio Jazz ed ha creato, negli anni, un personalissimo sound marcatamente internazionale e sospeso tra jazz ed elettronica. Nel 2022 pubblica “Stranger Days”, il suo primo album.