Via al festival "Libri del Borgo Antico": cento appuntamenti e 50 case editrici coinvolte

Dal 24 al 27 agosto, il centro storico di Bisceglie sarà teatro della quattordicesima edizione di "Libri nel Borgo Antico", che darà l'opportunità al pubblico di lettori di scoprire nuovi testi e ascoltare gli autori. Ci saranno oltre 100 appuntamenti e 50 case editrici coinvolte.

La consigliera

«Per la Regione Puglia questo è un evento importantissimo», ha dichiarato in conferenza stampa di presentazione la consigliera delegata alle politiche culturali, Grazia Di Bari. «Promuovere la lettura è uno dei nostro obiettivi.

Portare fuori gli autori, dare la possibilità di conoscere nuovi testi, ci permette di recuperare lettori e aiutare i giovani editori e scrittori pugliesi». «Ci teniamo a sottolineare che gli eventi sono tutti gratuiti», ha dichiarato la presidente dell'associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro. «Riteniamo il festival una festa della cultura, e la cultura è di tutti. Abbiamo coinvolto anche i ragazzi delle scuole, con degli incontri informativi iniziati a giugno e che termineranno proprio nella tre giorni. Alcuni di loro modereranno incontri con gli scrittori».

Le date e gli ospiti della manifestazione

Si inizia giovedì 24 agosto in piazza Tre Santi con lo spettacolo teatrale diretto da Gianluigi Belsito, Il Piccolo Principe, il culmine di un laboratorio teatrale gratuito aperto alla cittadinanza in occasione del festival. Il 2 e il 17 settembre due appuntamenti bonus: sabato 2 va in scena la terza edizione de Premio Don Uva, domenica 17 gran finale in piazza Duomo con lo scrittore Gianrico Carofiglio. Tra gli ospiti anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che interverrà a largo Castello venerdì 25 agosto alle ore 20. Via Frisari, piazza Duomo, largo Piazzetta, piazza Tre Santi e porto via Nazario Sauro saranno gli altri luoghi che accoglieranno autori come Diego De Silva, Gabriella Genisi, Mario Giordano, Paola Barale e tanti altri.

Il commento di Emiliano

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è espresso in merito alla manifestazione in un comunicato: «Il festival letterario Libri nel Borgo Anticò è una delle manifestazioni sostenute dalla Regione Puglia per promuovere il welfare culturale, cioè migliorare la qualità della vita dei pugliesi con iniziative culturali gratuite e accessibili a tutti. Il festival in questi quattordici anni ha gettato il seme per promuovere le case editrici e gli autori pugliesi, ma anche per qualificare e far crescere i lettori e i compratori di libri. E non da ultimo è un'iniziativa in grado di qualificare l'offerta turistica di una città che vanta anche una Bandiera Blu per la qualità del suo mare».