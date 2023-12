Qualità della Vita, classifica del Sole 24 Ore: sorpresa al primo posto, male la Puglia

È la provincia di Udine ad aggiudicarsi – per la prima volta – il primo posto nella classifica della “Qualità della Vita 2023”, la ricerca del Sole 24 Ore, arrivata al 34mo anno, che misura il benessere della popolazione italiana con 15 indicatori. Male il Sud, non fa eccezione la Puglia. Scorri le schede per visualizzare le posizioni.