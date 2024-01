​​Quotidiano è anche su WhatsApp: superata quota 20.000 iscritti in poche settimane. Ecco cosa fare per restare aggiornati

Quotidiano sbarca anche su WhatsApp e in poche settimane sfonda quota 20.000 iscritti al canale. Dopo Facebook, Instagram, X (ex Twitter), Telegram, Youtube e TikTok, l'informazione del giornale della Puglia è approdato anche sull'app di messaggistica più diffusa al mondo e la community di WhatsApp cresce in maniera vertiginosa.

Come iscriversi al canale

Per iscriversi al canale e tenersi aggiornati, è sufficiente aprire Whatsapp sul vostro telefonino, cliccare su “aggiornamenti” (se compare ancora “stato” vuol dire che la App va aggiornata, andando sullo store del vostro sistema operativo), poi “trova canali”. A questo punto vi sarà sufficiente cercare Quotidiano di Puglia e seguire il canale.

Per iscriversi basta cliccare su questo link https://whatsapp.com/channel/0029Va86SDA05MUgJ1sDPm1G

Una volta iscritti riceverete le notifiche delle principali notizie del giorno da Foggia a Lecce, passando per Bari, Bat, Brindisi e Taranto, con un occhio anche a ciò che accade nel panorama nazionale.

Potrete scorrere le notizie condivise sul canale e, cliccandoci sopra, scegliere di leggere solo quelle che vi interessano di più.

Si arricchisce, dunque, con una nuova piattaforma social la rete di distribuzione delle notizie firmata da www.quotidianodipuglia.it, con l'obiettivo di intercettare lettori di ogni età, sensibili ai più svariati temi e tendenze.