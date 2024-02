Bolletta della luce, conclusa l'assegnazione dei clienti per la fine del mercato tutelato: i fornitori per la Puglia

In vista della fine del mercato tutelato dell'energia elettrica il prossimo luglio, si sono concluse le aste per l'individuazione delle aziende già attive nel mercato libero che subentreranno nella fornitura di energia a tutti quei cittadini che, nei prossimi mesi, non sceglieranno autonomamente il proprio fornitore. Enel ed Hera hanno ottenuto ben sette aree, facendo il pieno di clienti. Quattro sono invece le zone ottenute da Edison Energia, tre da Illumia, due ad A2A, due a Iren, una a Eon.