Negramaro a Galatina, ecco come arrivare al palco in treno e in bus

N20 Tour riporta i Negramaro a casa, nel Salento, a Galatina, laddove tutto è cominciato, dopo i concerti sold out alle Terme di Caracalla a Roma del 13, 14 e 16 giugno e al Teatro Greco di Siracusa del 19, 21 e 22 luglio, e prima di chiudersi con i tre concerti previsti all'Arena di Verona per il 22, 23 e 24 settembre.



Pochissimi i biglietti ancora disponibili in vendita online su Ticketone.it e Ticketmaster.it ma anche oggi un box office sarà allestito in loco a partire dalle ore 13.

Cancelli aperti dal pomeriggio



L'apertura dei cancelli è prevista già a partire dalle 16.30, mentre l'inizio dello show sarà alle 21.

Gli organizzatori consigliano di arrivare all'aeroporto entro le 18.30, specie a coloro che raggiungeranno il concerto in macchina i quali potranno però prenotare in anticipo il proprio posto auto tramite la piattaforma Parkforfun.com, i parcheggi saranno accessibili già dalle ore 12 ovviamente con regolare titolo d'ingresso dello show.

Bus e treni



Per coloro che invece raggiungeranno l'Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina in bus, è possibile prenotare il viaggio andata e ritorno direttamente dalla piattaforma BusForFun, basterà selezionare la fermata di partenza più comoda e in pochi click si riceverà il ticket per accedere al viaggio. Per chi arriva dal nord della Puglia sarà possibile raggiungere l'area dell'Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina attraverso il Regionale di Trenitalia - official Green Carrier dell'evento - e Ferrovie del Sud Est, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs che, per l'occasione, hanno voluto «omaggiare i

Negramaro con un treno e bus dalla livrea speciale dedicata alla band»- si legge in una nota - «rinforzando l'offerta ordinaria per raggiungere la location dell'evento, comodamente nel pomeriggio con tre servizi straordinari treno+bus da Bari a Galatina e per ritornare in serata al termine dell'evento con tre servizi bus+treno da Galatina a Bari. Il Polo passeggeri del Gruppo Fs incrementa così l'offerta integrata agevolando - conclude la nota - gli spostamenti green e offrendo soluzioni che consentono ai viaggiatori in possesso del biglietto del concerto di lasciare a casa l'auto senza lo stress del traffico e del parcheggio».

Sarà possibile dunque partire non solo dal capoluogo pugliese ma anche da Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi e arrivare a Lecce in treno per proseguire il viaggio fino a Galatina a bordo di un bus Ferrovie del Sud Est. Tutte le informazioni utili sono presenti sul sito di Trenitalia.