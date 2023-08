Concerto dei Negramaro: tra i super ospiti anche Diodato e i ballerini Manni e Adrijashenko. Ecco l'elenco degli artisti

Si va man mano componendo il puzzle del mega concerto #N20BackHome dei Negramaro che si terrà sabato, 12 agosto, all'aeroporto di Galatina. Una grande festa per la band salentina, un ritorno a casa appunto, in grande stile e in compagnia di tanti amici. Sul palco - l'annuncio è sul profilo Instagram della band - ci sarano anche Diodato, artista tarantino, e l'étoile della Scala, salentina di origine, la ballerina Nicoletta Manni e Timofej Adrijashenko.

Diodato

«Per una festa così, non poteva mancare un amico così speciale come Diodato - scrive la band - Ci vediamo tra pochi giorni, il 12 agosto, all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, Lecce per #N20BackHome».

I ballerini

«Amici e poeti, anche Nicolatta Manni e Timofej Andrijashenko saranno con noi il 12 agosto a Galatina».

L'elenco completo degli ospiti

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco a Galatina.

Tra questi: Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. Era stato annunciata anche la presenza di Jovanotti sul palco di Galatina, ma l'artista al momento è in convalescenza dopo un incidente in bicicletta avvenuto nelle scorse settimane a Santo Domingo. L'artista, tornato in Italia, è stato sottoposto ad un'operazione ma non è detto che riesca ad essere presente nel Salento.