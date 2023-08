Negramaro e Fondazione Sylva insieme per riforestare il Salento. La raccolta fondi, come funziona

La musica a sostegno dell'ambiente. Fondazione Sylva e Negramaro insieme per riforestare il Salento. Si tratta di una collaborazione speciale tra la band, che quest'anno compie vent’anni di successi che saranno celebrati con un mega concerto-evento domani - 12 agosto - all'aeroporto di Galatina, e la Fondazione Sylva con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione del territorio salentino, che è stato fortemente colpito dal disastro ecologico causato dalla xylella. Collaborare alla riforestazione del Salento è il loro give back alla terra dove tutto è cominciato.

Come funziona la collaborazione

Fulcro della collaborazione è la campagna raccolta fondi “Music for Nature” #M4N di Fondazione Sylva, che parte proprio in occasione della grande festa della band, il concerto del 12 agosto presso l’aeroporto militare di Galatina.

I Negramaro ci mettono non solo la faccia, anche i testi delle loro canzoni per il progetto di Fondazione Sylva, che parte dall’amata Puglia e ha come obiettivo riforestare l’Italia.

La musica ha una forza insostituibile, quella di toccare le corde più profonde dell’anima.

E allora quale alleato migliore per sensibilizzare le persone?

La fondazione Sylva

«La volontà dei Negramaro di regalare boschi alla Puglia e al Salento è un obiettivo che fa loro molto onore – dice Luigi de Vecchi, presidente di Fondazione Sylva – è il segnale del loro sguardo attento verso l’ambiente e il sociale. Il fatto che ci abbiano scelto è per noi motivo di orgoglio: vuol dire che il nostro impegno per la riforestazione e la rigenerazione dei territori, in Puglia come in tutta Italia, è apprezzato e riconosciuto, e da questo momento, attraverso la loro voce, potrà sensibilizzare tante persone, raggiungendo un pubblico ancora più grande».