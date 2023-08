Giorno zero. Mentre mancano poche ore al concerto-evento dei Negramaro N20 Back Home (stasera alle 21), per celebrare i loro 20 anni di carriera, ieri pomeriggio si sono tenute le lunghe e spettacolari prove generali. La location è davvero d’eccezione, inedita, finora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina. Uno spazio immenso: si prevedono circa 35 mila persone, ma si punta a 40 mila. A dominare è un palco imponente con due mega schermi laterali, che si scorge sin dalle stradine che portano verso l’aeroporto. Il backstage svela un mondo d’attesa, emozioni e collaborazioni straordinarie. Intorno non c’è mai sosta per tutti gli addetti ai lavori.

Le emozioni



L’energia che si respira è elettrizzante, palpabile. Il palco, illuminato con una scenografia spettacolare, crea un’atmosfera magica e coinvolgente. Poi, come un uragano, i Negramaro fanno il loro ingresso accolti da un fragoroso applauso dei pochi presenti e da un piccolo, ma unanime, coro di voci che intonano le prime note di una delle canzoni più amate del loro repertorio. Il concerto ha in scaletta tutti i loro successi più grandi e significativi, che di certo regaleranno ai fan momenti di pura euforia. Le note delle canzoni riempiono l’aria, il suono è impeccabile. Le performance, potenti e coinvolgenti dimostrano l’abilità dei Negramaro di tenere il palco sempre con più maestria e di coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale unica. Giuliano e il resto del gruppo sono, come sempre, estremamente professionali e dedicati alla ricerca di perfezionare ogni minimo dettaglio per garantire un concerto indimenticabile. Sangiorgi catalizza l’attenzione. Si muove sul palco, studiando ogni movimento cercando di catturare l’essenza di ogni canzone e si confronta con gli ospiti speciali che si esibiranno con loro durante la serata. È evidente il grande rispetto reciproco tra Giuliano e gli artisti, amici e compagni di viaggio della band nel corso degli anni.

Gli ospiti

Infatti ad esibirsi con i Negramaro ci sono ospiti speciali che durante le prove si sono alternati sul palco per duettare con il carismatico frontman come Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete, Samuel e Aiello e anche i primi ballerini del Teatro Alla Scala di Milano Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Ogni duetto è un’esplosione di talento e passione, creando momenti di grande intimità e potenza emotiva, portando una nuova dimensione alle canzoni dei Negramaro. Ognuno di loro ha portato il proprio stile e la propria energia, creando un connubio perfetto con la voce di Sangiorgi. I duetti danno vita a interpretazioni uniche dei brani, e offrirà al pubblico un’esperienza musicale ancora più coinvolgente e sorprendente. Osservandoli provare insieme, si può solo evincere quanto sia raro avere tanta eccellenza musicale riunita in un unico spettacolo. L’attesa è febbrile. C’è l’emozione di un traguardo raggiunto, ma anche la consapevolezza della responsabilità di offrire un concerto indimenticabile e una profonda gratitudine per il sostegno dei fan che hanno camminato accanto alla band in questi anni. A fine prove, durante l’incontro con la stampa, a sorpresa l’arrivo di Saverio Sticchi Damiani, presidente dell’Us Lecce che ha regalato ad ogni componente della band le maglie della squadra del Lecce personalizzate con i nomi di ognuno sottolineando: «Per noi è un orgoglio festeggiare questo compleanno qui. Anche voi siete una squadra da serie A». Nel corso della giornata avrà grande spazio anche il programma globale di Spotify Radar, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale: tra questi, si esibi-ranno Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna. Tra poche ore il pubblico sarà travolto da un’esperienza unica, testimone di un capitolo importante nella carriera di questa band straordinaria.