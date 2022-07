Grandi ospiti in disco, teatro in piazza e aperitivi al tramonto: ecco cosa fare questa sera in Puglia

Aperitivi al tramonto, musica dal vivo, grandi dj in discoteca e ancora spettacoli di teatro nei quartieri: non manca nulla per trascorrere questa sera - martedì 19 luglio - in spensieratezza ed allegria. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere:

Lecce e provincia

Aka 7even ospite del Riobo di Gallipoli. Sarà l’artista nativo di Vico Equense il protagonista del “Martedì del Villaggio”, noto format party della disco gallipolina.

Se c’è una formazione cabarettistica, che soprattutto nel Salento, riesce a spopolare e riempire indipendentemente da tutto, qualsiasi tipo di platea dando numeri alla mano successo a una manifestazione di piazza o a un evento al chiuso, questi sono senza timore di smentita, i Malfattori. Saranno loro i protagonisti assoluti dell’appuntamento di questa sera – sipario ore 21 – del Pala Festival, contenitore artistico del Pala Summer di Piazza Palio a Lecce. Un ritorno il loro, graditissimo, voluto e cercato e che già dalle premesse si preannuncia imperdibile.

Prosegue la sesta edizione di ClassicheFORME, il Festival Internazionale di Musica da Camera fondato e diretto dalla pianista Beatrice Rana e promosso dall’Associazione Musicale Opera Prima. Oggi alle 21 il primo dei due concerti serali voluti per la scena dell’Ortale del Teatro Koreja di Lecce (via Guido Dorso, 70) che vedono protagoniste artiste in duo già apprezzate da pubblici internazionali, vincitrici di importanti competizioni internazionali. Si parte con la violinista Chiara Sannicandro e la pianista Ying Li, dalla Cina, vincitrice della prima edizione del Premio Internazionale Antonio Mormone della Società dei Concerti di Milano: proporranno una lettura di grandi classici del repertorio cameristico, da Beethoven a Schumann.

Secondo appuntamento, oggi, con il “Nauna Festival – Un palcoscenico a cielo aperto”, uno degli eventi più attesi di “Discovery Portoselvaggio”. Alle 19 è in programma, infatti, l’esibizione tra musica e racconto del violoncellista albanese, ormai salentino d’adozione, Redi Hasa e l’attore Fabrizio Saccomanno. Il violoncello di Redi Hasa si intreccerà con la voce e la narrazione di Fabrizio Saccomanno e insieme cercheranno di restituire, attraverso racconti e musiche, alcune immagini del nostro passato e del nostro presente in uno spettacolo unico e coinvolgente. La partecipazione è gratuita. Sono consigliati, scarpe comode, bottiglietta d’acqua, spray antizanzara e cuscino o asciugamani per sedersi. Per il secondo appuntamento il raduno è programmato alle 17.30 nel parcheggio del Frascone, l’inizio del percorso alle 17.45, il concerto alle 19.

Taranto e provincia

Per “L’Angolo della Conversazione”, oggi allo Yachting Club di Taranto, dalle 21, la presentazione del libro della tarantina Francesca Cavallo “Ho un fuoco nel cassetto”. Francesca Cavallo è scrittrice, attivista e imprenditrice. Nel 2012 ha co-fondato in Silicon Valley la startup di media per l’infanzia Timbuktu Labs, con la quale ha pubblicato la prima rivista su iPad per bambini e la serie Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, che è stata tradotta in 48 lingue e ha venduto quasi 6 milioni di copie nel mondo.

Si conclude questa sera alle ore 20, nella Biblioteca Civica “P. Acclavio” di Taranto, il Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” che vede la direzione artistica del M° Maria Ivana Oliva. Questa sera il protagonista del concerto è lo statunitense Kurt Martinez, musicista Texano, che fa unica tappa in Puglia di un giro di concerti in Italia.

Cinque quartieri, per chiudere. Alle battute finali il progetto “in Cortile”, contenitore di spettacoli e animazione nei rioni urbani di Taranto. In agenda nella seconda metà di luglio: teatro di narrazione e musica “Peppino e il tesoro dei briganti”, oggi alla parrocchia Santa Famiglia alla Salinella (ore 20.30).

Brindisi e provincia

Continuano gli incontri dedicati alla mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio a Ceglie Messapica. Oggi alle 19 in Piazza Vecchia ospite l’autore Roberto Guido, con un nuovo lavoro dedicato ai luoghi più autentici e dalla forte connotazione paesaggistica. Un pretesto per approfondire i temi legati alla mobilità dolce, da un punto di vista della qualità della vita, dal riscatto dei territori, all’opportunità occupazionale. Interverranno Roberto Guido, autore, Antonello Laveneziana, assessore alla Cultura e alla Mobilità Sostenibile, Vincenzo Intermite, consulta per la Mobilità sostenibile, e Fulvio Morgese, esperto di mobilità sostenibile e di cicloturismo.

Continua questa sera alle 21.30 la stagione live di piazza mercato a Brindisi, proposta da “Hello Guys - The Burger Joint” e “72100 – vino e bistrot”, con la direzione artistica di Tore Nobile. Un live-show in continua evoluzione, dinamico e coinvolgente, capace di riassumere e ricreare le atmosfere dei più grandi classici della musica italiana ed internazionale: tutto questo sono i Tiramisù Live Band, protagonisti oggi sul palco.

Bari e provincia

Stasera alle 21 sarà proiettato il film “La grande guerra del Salento” presso il cinema popolare nel cuore del quartiere Libertà di Bari, Expostmoderno, in via Napoli 264. L’appuntamento rientra nella programmazione estiva “La festa del cinema in libertà” organizzata dall’associazione Armata Brancaleone.

Con la presenza a Bari della regista Laura Samani, si chiude questa sera (ore 20.30), presso l’arena dell’Apulia Film House (Fiera del Levante - ingresso orientale), l’undicesima edizione della rassegna “Registi fuori dagli sche[R]mi”. Dopo il successo al Festival di Cannes e i premi ricevuti ai David di Donatello, Laura Samani presenterà il suo film “Piccolo Corpo” (2021). L’evento sarà condotto dalla regista triestina insieme a Cristina Piccino e al direttore artistico Luigi Abiusi, già a lavoro per preparare la dodicesima edizione della rassegna.

La città di Capurso ha annunciato il cartellone estivo “Abusiamo di cultura, l’estate che crea dipendenza”: eventi per tutte le età che animeranno la cittadina a sud est di Bari e richiameranno turisti con grandi nomi dello spettacolo e della cultura. Questa sera (ore 20.30), presso la terrazza della Biblioteca Comunale D’Addosio (Piazza Giacomo Matteotti), “Il Libro Parlante” presenterà “Lo strano caso delle sorelle Bedin” di Chicca Maralfa.