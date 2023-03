Primavera, la moda: jeans, tailleur, sneakers e il viola come tendenza. I consigli

Mettiamo da parte questi ultimi giorni un po' critici dal punto di vista meteorologico. La primavera è nell'aria "e per li campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il core", come direbbe il Leopardi. La bella stagione è un momento per rinascere e, mentre il corpo si abitua alle nuove temperature, è tempo di trovare lo spazio sia reale che metaforico per farlo al meglio. E allora si dà il via al cambio di stagione anche negli armadi, scompaiono giacche e cappotti per dare spazio a vestiti leggeri, camicie colorate, scarpe confortevoli e pensieri positivi. Ma quali sono le tendenze stagionali?

«Il trench è un must have indispensabile nell'armadio di ogni donna per affrontare il passaggio alla mezza manica - dichiara la stilista Francesca Conoci - intramontabile in tutti i colori naturali. Altro capo di tendenza il tailleur in tutti i colori pop e poi c'è il total denim: abiti, giacche, camicie gilet gonne tutto in jeans anche portati insieme, per creare look monocromatici».

Cambiare il vestiario, frugare tra i cassetti e individuare degli abiti che non metteremo più e quelli che non abbandoneremo mai, quella che oggi viene chiamata la pratica del "decluttering" alleggerisce gli spazi ma anche la mente. In tema di tendenze non esiste una linea comune, vale sempre tutto e il contrario di tutto, ci sono degli stili che ritornano sempre e delle novità che fanno capolino.

«La donna sta riscoprendo il gusto più classico, il Covid aveva un po' cambiato la percezione della moda. Sandali, scarpe aperte dietro, tacco basso o alto sono i modelli più richiesti insieme al mocassino driver femminile che è la novità del momento dice Antonio Filograna Sergio, presidente "Leo Shoes" - anche l'uomo tende al prodotto più classico in questo periodo, la scelta del materiale più morbido e leggero la fa da padrone. La sneaker invece è trasversale e viene usata sempre, in primavera quella sfoderata».

Il colore

Il ritorno al colore come inno alla vita, la nuova stagione come segno di rinascita, portano a scegliere abbigliamento morbido, confortevole e acceso: «Le scelte consapevoli, morbide che riescono a stabilire una connessione tra corpo e anima, creano donne e uomini più creativi nella sostanza e non solo nella forma - dichiara lo stilista gioiese Pietro Paradiso - io consiglio sempre i kimoni che creo su misura da sempre. Anche l'uomo in primavera osa, nel tentativo di sradicarsi dalle convenzioni. Sceglie linee morbide e colori basici come bianco e nero e il viola che sarà il colore di tendenza per tutti della primavera 2023. Colore dalla dinamica più spirituale nella scala del settimo chakra».

Non solo per il cambio armadio, la primavera è perfetta anche per rinnovare la propria "famiglia olfattiva", mettere da parte le fragranze utilizzate in inverno spesso è un gesto inconsapevole e, selezionare i nuovi profumi da indossare, può essere quasi catartico per gli appassionati di profumeria.

«Per rispondere al meglio alle temperature miti una donna potrebbe prediligere i fiori bianchi come la rosa, il gelsomino, il tiglio o il narciso - dichiara Francesca Santoro, consulente di fragranze leccese fragranze che incarnano da sempre femminilità, dolcezza sensuale ed eleganza. Per la sera invece sono ideali delle sfaccettature floreali legnose o gourmand con note fruttate. Agli uomini per il giorno donano delle fragranze esperidate (agrumate), quindi ricche di bergamotto, limone, mandarino - conclude Francesca Santoro - mentre la sera è un momento in cui possono osare con note legnose o cuoiate, con sfaccettature speziate, fruttate o gourmand, che personalmente ritengo molto intriganti».