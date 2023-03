Una caffetteria alla biblioteca OgniBene: ecco tutti gli eventi di aprile

Per completare il progetto della biblioteca civica OgniBene a Lecce mancava soltanto l'apertura della caffetteria prevista all'interno della struttura. Da sabato 1 aprile, la caffetteria di OgniBene sarà operativa con colazioni, brunch e aperitivi dalle 7 del mattino fino alle 20 di sera.

La caffetteria sarà aperta dal martedì alla domenica (con giornata di chiusura settimanale il lunedì, come la biblioteca stessa). La caffetteria supporterà le numerose iniziative previste alla Biblioteca OgniBene anche nel mese di aprile che si apre ospitando, sabato 1 aprile alle 18, la presentazione del libro fotografico del fotoreporter salentino Andrea Gabellone, “Distanti”, edito da Manni, circa 200 foto in bianco e nero divise in 11 capitoli che raccontano piccoli momenti di eccezionale quotidianità, catturati nella bolla straniante che è stata la pandemia: da chi ha fatto i conti con l’emergenza in prima linea – medici, infermieri, volontari della Croce Rossa – alla gente comune, cascata improvvisamente in un mondo di silenzi, paure, solitudini. Dialogano con l'autore Giuseppe Pulito, primario di Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce, Arianna Dell'Anna, ginecologa, e Stefano Rossi, direttore generale della Asl di Lecce.

Prima spazio ai più piccoli con Storytime “Around the World” a cura di Kids&Us Lecce, dalle 17 alle 18, la rappresentazione di una storia con un forte coinvolgimento del pubblico, una via di mezzo tra opera teatrale e narrazione, riservata ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Gli eventi

Sabato 15 e sabato 29 aprile, con l'arrivo della primavera, riprende Flower Power, il laboratorio per abitare il giardino di OgniBene mettendo a dimora nuove piantine ed essenze profumate per curarle e vederle crescere, incontro dopo incontro, accompagnati da letture a tema (per bambini dai 6 ai 10 anni).

Proseguono, poi, gli appuntamenti ormai abituali di OgniBene: tutti i mercoledì mattina (il 5, 12, 19 e 26 aprile) continua, dalle 11 alle 11.30, “Gocce di voce”, una serie di incontri di lettura condivisa per mamme in attesa e bambini e bambine da 6 a 24 mesi, previsti all'interno del programma Nati per Leggere. Il 5 e il 19 aprile, dalle 16.30 alle 18, i due incontri mensili della palestra (o laboratorio) di scrittura per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni tenuto da Serena Merico che parte dall'assunto che scrivere è come praticare uno sport e c’è bisogno di allenamento. Si rinnovano anche gli appuntamenti con il gioco, a cura di Diego Solari con il supporto del Club Tira il Dado e della Associazione Così come Sei, previsti domenica 16 e domenica 23 aprile dalle 16.30 alle 18.30: nel primo appuntamento i partecipanti si sfideranno a Lupus in tabula e nel secondo a Happy City. Appuntamento speciale il 7 aprile (dalle 16.30 alle 18.30) quando si giocherà a Le strade d'inchiostro, un gioco per più giocatori con una meccanica di lancio dei dadi e disegno: si lanciano i dadi, si disegnano le reti sulle plance per creare linee di trasporto e si connettono le entrate e le uscite per fare più punti alla fine del gioco.

Martedì 4, 11 e 18 aprile (dalle 16.30 alle 17.30), torna il laboratorio montessoriano, mentre si sposta dal giovedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30, l'iniziativa Scacchi erranti, a cura dell'Aps Rione Santa Rosa, un’occasione di incontro tra persone di età, lingue e culture diverse, per trascorrere del tempo in compagnia imparando il gioco degli scacchi. Il giovedì dalle 17 alle 18, è appannaggio dell'Ora del Racconto, le letture ad alta voce a cura di Fermenti Lattici, mentre venerdì 7 e 21 aprile, torna a riunirsi dalle 17.30 alle 18.30 il club degli Otaku!, il gruppo di ragazze e ragazzi – dagli 11 anni in su – appassionati di manga e anime che si vede in biblioteca, mentre sabato 15 aprile doppio appuntamento con il corso di programmazione a cura di Coderdojo Lecce dalle 15.30 alle 17 (con Scratch) e dalle 17.30 alle 19 (con Arduino).

Prosegue domenica 2, 16 e 30 aprile, (dalle 17 alle 19) Orti di pace, il gruppo di lettura per adulti che si incontra due volte al mese in biblioteca e che questo mese si arricchisce anche del terzo incontro, e venerdì 28 aprile, dalle 17.30 alle 19, la rassegna “Viva Calvino”, dedicata al centenario della nascita del celebre scrittore, con il terzo appuntamento in cui lo scrittore Osvaldo Piliego racconta e legge “Marcovaldo”.