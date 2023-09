Parte la Fiera del Levante: 17 sezioni e 300 espositori, il conto alla rovescia

Meno di 48 ore all’apertura ufficiale e alla cerimonia di inaugurazione della 86ª edizione della Fiera del Levante, alla presenza del vice premier Matteo Salvini. Fervono i preparativi e il quartiere fieristico, come ogni anno, è un cantiere a cielo aperto, ma si lavora alacremente anche all’interno degli stand. È quasi una consuetudine che si lavori fino alla notte del venerdì che precede l’apertura che, a settembre, coprirà le giornate dal 9 al 17. In Fiera quest’anno si contano 17 sezioni: arredamento, arredo per esterni, spazio istituzionale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, automotive, banche e istituzioni, benessere e relax, centro congressi del levante, edilizia abitativa, galleria delle Nazioni, innovazione e tecnologie, luna park, shopping, Sicilia, telefonia, terzo Settore e vari punti ristoro. Circa 300 gli espositori: un evento importante dal punto di vista economico, perché capace di far incontrare domanda e offerta dei più svariati comparti, ma che è ormai anche un appuntamento per tanti appassionati, per i turisti, una sorta di taglio del nastro della ripartenza autunnale.



Nove giorni di confronti, promozione del made in Puglia a livello internazionale e del made in Italy, convegni, incontri, dibattiti. Ma anche l’occasione per osservare le novità del mercato nei diversi settori e immergersi nelle atmosfere colorate e fra i profumi intensi della storica galleria delle Nazioni dove quest’anno tornano Armenia, Albania e Repubblica di San Marino. O, ancora, per divertirsi con le attrazioni offerte dal luna park o degustare i sapori di Sicilia nell’omonimo padiglione. Grande attenzione e spazio al tema dell’innovazione, con il supporto dell’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, sarà possibile conoscere i protagonisti di start up e aziende che hanno lanciato e realizzato progetti innovativi.

Anche la solidarietà

La Campionaria sarà anche la Fiera della Solidarietà con la collaborazione dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, infatti, ci sarà un’area dedicata al terzo settore nella rambla centrale del quartiere fieristico, con stand di associazioni no profit e organizzazioni di volontariato impegnate a far conoscere l’offerta dei servizi sociali del welfare, leva strategica per una crescita sana e consapevole del territorio e dell’intera comunità. Dai servizi per disabili e minori alle opportunità per famiglie e adolescenti, dall’assistenza di anziani e malati al sostegno per i senza fissa dimora, dal contrasto alle povertà, all’attivazione di centri ludici ed educativi. Tanti i servizi messi in campo dal Welfare cittadino e numerose e diverse le associazioni e le organizzazioni di volontariato che rendono il Terzo settore sempre più strategico per una crescita sana e consapevole del territorio e dell’intera comunità. «Quest’anno, grazie ad un accordo tra l’Assessorato al Welfare e la nuova direzione Fiera – ha dichiarato l’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico - abbiamo voluto offrire uno spazio e un momento dedicato, con stand e incontri, nell’ambito della Campionaria, dedicati al mondo del no profit, dell’associazionismo e del volontariato. Una bella occasione per parlare dei risultati e delle importanti innovazioni realizzate in questi nove anni di welfare barese e valorizzare le realtà che quotidianamente si impegnano sul nostro territorio, promuovendo spazi di incontro e conoscenza sui temi del welfare, delle politiche sociali, dell’educazione ambientale e dell’economia circolare e per rilanciare temi forti e necessari per il futuro. Sono diverse le realtà che in questi giorni stanno aderendo. Una collaborazione che, in linea con quanto fatto in questi anni, crea un valore aggiunto e generativo nell’ incontro tra mondo del profit e mondo del non profit».

La creatività

Torna per la seconda volta la Fiera della Creatività rurale per favorire la contaminazione fra settore agro-food e industrie culturali e creative. Confermati gli spazi per l’automotive con esposizione di auto nuove, usate e elettriche di varie concessionarie. Nei padiglioni dell’assessorato all’Agricoltura grande spazio all’enogastronomia di eccellenza con le masserie didattiche, percorsi e degustazioni. Come ogni anno ci saranno poi rappresentanze delle forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica, Polizia municipale ed Esercito.