Fiera del Levante, gran finale con il concerto di Al Bano

Sarà Al Bano a chiudere domani l’edizione 2023 della Campionaria Generale Internazionale. Dopo 7 anni dalla precedente presenza in Fiera del Levante, il cantante di Cellino San Marco che più di tanti altri ha portato con orgoglio in tutto il mondo il nome della Puglia, diventandone ambasciatore, si esibirà in un concerto nel quale proporrà una scelta dei suoi brani più famosi, che hanno fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni di italiani.

Al Bano è il testimonial del Premio Caravella d’oro “Sandro Ambrosi”. Con oltre 50 anni di carriera e 25 milioni di dischi venduti, concerti e tournée in tutti i paesi del mondo, 26 dischi d’oro, 8 dischi di platino e tantissime hit tra cui Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, Nel sole, Al Bano è un artista, cantante e performer internazionale d’eccezione che spazia dalla musica pop alla romanza, dalle atmosfere più festose a quelle più intime e che regalerà ai visitatori della Fiera una serata indimenticabile con alcuni dei suoi successi più famosi e amati.

Omaggio della Nuova Fiera del Levante per i suoi visitatori, il concerto di Al Bano è gratuito, compreso nel costo del biglietto per l’ingresso in Fiera (4 euro). Per accedervi, però, il biglietto della Campionaria deve essere convertito e lo si può fare presso lo stand dedicato che si trova presso l’Ingresso Agricoltura. Lì, mostrando un documento di riconoscimento insieme al biglietto acquistato, se ne riceverà un altro gratuito nominativo che permetterà l’ingresso nell’area dello spettacolo. Ci saranno due turni per il ritiro del biglietto: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. L’accesso al concerto sarà comunque consentito fino a esaurimento dei posti disponibili: saranno a disposizione 900 posti a sedere e 1800 in piedi.

