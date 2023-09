Artisti di strada, fontane danzanti e il live di Al Bano: musica e spettacoli in Fiera del Levante

Artisti di strada nazionali ed internazionali, ma anche cantanti e volti noti del calibro di Al Bano. E per gli amanti del calcio, e soprattutto per tutti i tifosi dal cuore biancorosso, anche i giocatori del Bari calcio. Per nove giorni i viali della Fiera ospiteranno un ricco calendario di eventi.

Si inizia il giorno dell’inaugurazione, sabato 9 settembre (alle 19), con l’Ssc Bari Fan Day, un evento dal vivo tutto bianco rosso con giocatori e personaggi del Bari durante il quale saranno presentati alcuni nuovi importanti progetti della società calcistica cittadina.



Domenica 10 (ore 20.30) arriva nella Campionaria lo show dell’estate di Telenorba condotto da Valentina Persia con il duo Boccasile & Maretti, per una serata all’insegna della comicità e della musica, con la partecipazione di comici di caratura nazionale come Alessandro di Carlo, Leonardo Fiaschi; Dino Paradiso, e artisti musicali del calibro di Mama Marjas, Sarita, le Sister Queen con la loro disco music e Le Rivoltelle.



Martedì 12 e mercoledì 13 (sempre alle 20.30), sarà la volta del progetto The Best Apulian Djs Summer 2023, un evento dedicato ai migliori dj della scena pugliese accompagnati dai vocalist più in voga dell’estate pugliese 2023. Tra alcuni performer che hanno confermato la loro partecipazione ci sono Ninni, Pala, Tommy Moretti, Schiraldi, Enzo Veronese, Pasquale 33, Nicola di Venere, Pharma D, Roland, Bigi, FiveP, Pentrelli, Picca e Mars, Lamparelli, Kikko Esse, Fabrizio Maselli, Moskino con corpo di ballo, Patisso.



Giovedì 14 (20.30) animerà la serata la Rimbamband, gruppo musicale composto da Raffaello Tullo in voce e alle percussioni, Renato Ciardo alla batteria, Nicolò Pantaleo alla tromba, Francesco Pagliarulo al pianoforte e Vittorio Bruno al contrabbasso, con uno spettacolo in cui si mixeranno tutti i linguaggi possibili dell’arte e dello spettacolo, dalla musica al mimo.



Un grande ritorno invece venerdì 15 (alle 20.30) con il duo comico pugliese Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo che tornano ancora una volta insieme in scena per proporre l’esilarante spettacolo Il cotto e il crudo: una carrellata di storie divertenti e di aneddoti circa le abitudini e i modi di fare, tipici, della gente del Meridione, sempre nello stile che caratterizza i due personaggi amati dal pubblico, rievocando in modo quasi spontaneo alcuni dei personaggi più rappresentativi del loro bagaglio artistico.



Appuntamento per i più giovani invece sabato 16 (ore 21) con il rapper napoletano Luchè Live ‘23 che proporrà i brani più famosi della sua discografia, dall’album Potere al più recente Dove volano le aquile. Sarà poi Al Bano, il cantante che più di tanti altri ha portato con orgoglio in tutto il mondo il nome della Puglia, diventandone ambasciatore, a chiudere, domenica 17 alle ore 21, l’edizione 2023 della Campionaria con un concerto nel quale proporrà una scelta dei suoi brani più famosi, che hanno fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni di italiani.



Per tutti e nove i giorni della campionaria i viali del quartiere fieristico saranno animati da artisti di strada itineranti di calibro internazionale che sapranno affascinare e meravigliare i visitatori, adulti e piccini, in giro per gli stand. Dalla magica suggestione del Carillon vivente alle sorprendenti acrobazie all’interno della ruota di Mr Dyvinetz, leader indiscusso nell’arte e nella disciplina della Rue Cyr, dall’arte circense di Mister David alle improvvisazioni comico-musicali della Mabò Band e a quelle del teatro di strada de La Baracca dei buffoni fino alla magia dello spettacolo delle fontane danzanti, graditissimo ritorno di quest’edizione della Campionaria.