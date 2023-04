Xylella, l'elefante e il rossetto

E dunque: xylella. Provateci anche voi, è esercizio ormai (purtroppo) inusuale anche solo digitare quei caratteri in successione: xylella. Talmente grave, grande e ingombrante da essere dimenticata, quasi minimizzata e accettata. “ Elefante nella stanza”, dicono gli anglosassoni. Nella ciclicità di temi carsici – che appaiono, scompaiono e riemergono – non c’ è più spazio da un bel po’ per la xylella. Tutto torna, la xylella no. Rivolgersi all’ufficio oggetti (elefanti) smarriti.

Non ne accenna la politica, non è nemmeno terreno di contesa elettorale, suscita solo qualche timido e sporadico lamento delle associazioni di categoria. Sarà il senso di colpa, di vergogna o d’impotenza, sarà la volubilità o il timore di reiterare errori. O sarà che parlarne è un brutto affare: sparare cartucce populiste non si può più, proporre soluzioni è esercizio troppo faticoso, e allora meglio ignorare l’ elefante. Intanto però il batterio divora ulivi da una provincia all’altra.

La xylella resta un valido metro per misurare l’inadeguatezza delle classi dirigenti. Non solo politiche: dirigenti. E perciò anche magistrati, imprenditori, opinion maker, intellettuali, pure media. I dieci anni dalla scoperta del batterio in Puglia riaprono intanto ferite, ormai molti chilometri più in là, nel Barese. Diranno, tutti: io non c’ero, e se c’ero non potevo o non capivo, però poi abbiamo fatto, dichiarato e un po’ risolto. Ma è come mettere - ancora gli anglosassoni - “il rossetto a un maiale”: sempre quello resta. In questo caso: un grande, trascurato e smarrito elefante.