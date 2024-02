Xylella, istituita una commissione regionale d'indagine

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato nuove leggi in materia di agricoltura, zootecnia e ambiente. In particolare, entra in vigore la norma regionale che istituisce una commissione d'indagine per "accertare eventuali responsabilità amministrative nell'attività di contenimento della Xylella fastidiosa". La Commissione durerà in carica dodici mesi e non comporterà nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. I lavori si concluderanno con la votazione di una relazione. Sempre in materia di Xylella, promulgata la legge regionale numero 8/2024 che introduce disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d'ulivo derivante da espianti causati dalla Xylella. In particolare, la legge istituisce centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavorazione del legno derivante dagli espianti, favorendo l'avviamento e l'attività di imprese artigianali che ne facciano uso quale materia prima.

I contrassegni regionali

Per valorizzare i manufatti artigianali prodotti con il legno espiantato, è prevista, inoltre, l'istituzione dei contrassegni regionali "Albero d'ulivo secolare della Puglia" e "Albero d'ulivo monumentale della Puglia".

Prevista, inoltre, la creazione di spazi espositivi volti alla musealizzazione, all'esaltazione e conservazione della memoria storica espressa dagli ulivi secolari e monumentali di particolare pregio anagrafico ed estetico. Promulgata anche la legge regionale numero 6/2024 che istituisce una commissione tecnico-scientifica per adeguare e attuare la normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e di vendita diretta dei prodotti agricoli