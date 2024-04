Costa Morena, sopralluogo della commissione consiliare per il deposito Edison. Il nodo della distanza dai binari. Video

Sopralluogo a Costa Morena Est (a Brindisi), questa mattina, della commissione consiliare all'Ambiente, presieduta da Roberto Quarta. I consiglieri di opposizione – che accusano quelli di maggioranza di disertare le sedute per cercare di sfiduciare Quarta per togliergli il ruolo – hanno potuto verificare lo stato dei luoghi soprattutto alla luce delle intenzioni di Edison di realizzare proprio qui un deposito di gnl. In particolare, la distanza dalle varie attività che si svolgono sulla banchina e, soprattutto, dai due fasci di binari che arrivano fino allo sporgente del molo.

La distanza dai binari

Proprio la distanza del deposito dai binari, infatti, è una delle questioni chiave della vicenda, essendo stata sollevata dal consorzio Asi, il quale ritiene che la distanza minima debba essere, per legge, di 30 metri mentre in questo caso sarebbe di cinque.

Il dirigente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Aldo Tanzarella, direttore del dipartimento di esercizio dei porti di Brindisi e Monopoli, ha spiegato che fra il traffico di Edison e gli altri non vi sarebbe alcuna interferenza. Conclusione che, tuttavia, è stata messa in discussione da diversi consiglieri. Al termine del sopralluogo, tutti i commissari presenti hanno ribadito la loro contrarietà alla localizzazione del deposito a Costa Morena Est.