La Xylella colpisce un vigneto: è la prima volta in Puglia

Per la prima volta la Xylella ha colpito un vigneto in Puglia, come già era avvenuto all'estero. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia: «Ho coinvolto l'osservatorio fitosanitario per intensificare le attività e ho allertato il Ministero dell'Agricoltura per questa che s'annuncia come una nuova emergenza».

Secondo gli esperti potrebbe essere un ceppo di Xylella ancor più pericoloso di quello che ha distrutto gli ulivi in Salento. Il primo caso, legato a un vigneto, è avvenuto a Triggiano. Infettato anche un albero di fico.