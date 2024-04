Truffa con i fondi del Pnrr, perquisizioni anche in Puglia

Sono 24 le misure cautelari eseguite dalladi Venezia nell'ambito dell'inchiesta su una maxi-truffa all'Ue su fondi. Del totale delle ordinanze, hanno spiegato i vertici della Gdf in conferenza stampa, 8 sono in carcere, 14 agli arresti domiciliari e due sono interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Sono oltre 150 i finanzieri che stanno eseguendo perquisizioni sul territorio nazionale, in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, anche con l'ausilio di unità cinofile «cash dog».