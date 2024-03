Accessibilità, da Regione Puglia arrivano i fondi per la promozione della lingua dei segni nei telegiornali

Sono state presentate questa mattina, a Bari, in Regione, le iniziative nell'ambito dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi finanziari ad emittenti televisive per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (Lis) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti. L'importo complessivo massimo finanziato per ciascun progetto è pari a 200mila euro.

La presentazione

Hanno partecipato l'assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, la dirigente di sezione del dipartimento Welfare della Regione Puglia Laura Liddo, il giornalista ed editore dell'emittente televisiva Canale7 Gianni Tanzariello, il coordinatore della redazione di Telebari Enzo Tamborra e il vicedirettore del tg Norba Matteo Spada.

Gli obiettivi

Le iniziative riguardano nello specifico il completamento della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e sottotitolatura dei testi audio. "Sono davvero felice - ha detto Barone - di aver ascoltato tutte le iniziative che vengono svolte dalle emittenti tv che ringrazio per l'impegno profuso in tal senso.

L'assessorato al Welfare sta impiegando ogni risorsa possibile per supportare le persone più fragili".