Il ministro Raffaele Fitto a Lecce: «Entro un mese altre regioni firmeranno l'accordo sui fondi di coesione»

«C'è un cronoprogramma finanziario e temporale, questo lavoro è stato messo in campo per scelta del Governo che non ha nessun obbligo di dare queste risorse alle Regioni ma è una scelta fatta dal Governo, anche sulla base di quanto accaduto in passato perché, bisogna ricordarlo, che la percentuale di utilizzo di queste risorse non è stata esaltante, tanto per usare un eufemismo, come ci confermano i dati della Ragioneria generale dello Stato».

Il ministro Fitto a Lecce

Lo ha detto a Lecce il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sul ritardo dell'accordo per i Fondi di Coesione con le Regioni del Sud e in particolare la Puglia.

Fitto ha partecipato all'assemblea pubblica di Confindustria alla presenza del presidente nazionale Carlo Bonomi.

L'incontro è stato moderato dal direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello.

«Abbiamo sottoscritto dieci intese - ha detto Fitto - ieri con la Regione Calabria, in altre quattro Regioni l'intesa è già chiusa, in altre stiamo lavorando positivamente e credo che nel giro di un mese verranno a conclusione altre sottoscrizioni di queste intese». «Non amo fare polemica - ha concluso -, dico solo che stiamo portando avanti questo lavoro con tutte le Regioni italiane con lo stesso metodo. Contestare questo metodo non è un problema che riguarda il Governo che lo ha messo in campo con un provvedimento di legge e lo ha condiviso di fatto con quasi tutte le Regioni italiane».