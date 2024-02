Fitto: «L'attenzione per il Sud fa parte della strategia di Governo. Zes? Chi chiedeva l'unica ora polemizza»

«L'attenzione per il Mezzogiorno fa parte della strategia che il governo ha messo in campo dall'inizio della legislatura facendo una serie di scelte importanti, la prima è quella di mettere insieme le politiche della coesione con quelle del Pnrr, e la seconda quella di mettere in campo un processo di riforma che è partito da un monitoraggio delle risorse del passato che certamente non hanno delle performance positive e che ha visto prima un Decreto legge di riorganizzazione dell'utilizzo dei Fondi di sviluppo e coesione e poi alcune scelte importanti come quella dell'istituzione della Zes unica per il Mezzogiorno», ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a Lecce a margine dell'incontro sulla Zes Unica-Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, in corso presso la locale Camera di Commercio alla presenza del presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete.

Le Zes

Ai giornalisti che hanno chiesto al ministro di replicare alle critiche mosse da alcuni governatori delle Regioni di centrosinistra in merito l'istituzione della Zes unica nel Mezzogiorno ha detto: «Stiamo lavorando e saranno i fatti a dimostrare le cose come stanno.

Com'è noto non ho piacere ad entrare in polemiche che non interessano a nessuno e che non servono. Certo, viviamo in un mondo strano in cui per anni abbiamo ascoltato dichiarazioni da tutti che chiedevano la Zes unica per il Mezzogiorno e quando l'abbiamo ottenuta le stesse persone che la chiedevano hanno iniziato a fare una polemica sul senso di questa Zes unica. Stiamo lavorando - ha proseguito Fitto - c'è una fase transitoria che era prevista dalla legge, ma dal prossimo 1 marzo ci sarà la piena operativa della struttura».