Fitto a Lecce, "Il Governo è attento al Sud"

EMBED

"L'attenzione per il Mezzogiorno fa parte della strategia che il governo ha messo in campo dall'inizio della legislatura", ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a Lecce a margine dell'incontro sulla Zes Unica-Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, in corso presso la locale Camera di Commercio alla presenza del presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete.