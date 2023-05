Torna la pioggia in Puglia: da oggi di nuovo maltempo e temporali

Tornano la pioggia e il maltempo in Puglia. Dopo un weekend di sole e caldo faranno capolino le prime gocce di pioggia a partire da stanotte, soprattutto nel Salento, con locali temporali, almeno fino a domenica. Già da oggi infatti è entrata sulla Puglia la perturbazione, che porterà piogge via via sempre più forti.

Nel dettaglio

Sulla Daunia i cieli si manteranno nuvoloso o coperti con rovesci e temporali. Aumenterà la copertura nuvolosa anche sulle Murge, mentre sul Tavoliere ci sarà qualche pioggia nel pomeriggio. Sul litorale adriatico, invece, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco in serata. Sull'arco jonico cielo grigio e piogge deboli. Sul Salento molto nuvoloso con piogge e temporali a partire dalla serata. I venti ruoteranno sposteranno da scirocco a ponente, mentre i mari soprattutto quelli del Basso Adriatico e del Canale d'Otranto passeranno da poco mossi a mossi.