Terremoto nel Gargano: scossa di 4.2 alle Isole Tremiti

È stata avvertita nitidamente in Basso Molise e in Puglia la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata dall'Ingv al largo della costa del Gargano, con epicentro all'altezza delle Isole Tremiti, ad una profondità di 35 chilometri. Ai piani alti dei palazzi in Molise è tremato il mobilio.

Nessun danno

«È stata lunga e sussultoria» hanno detto alcuni residenti di Termoli. Non si registrano, fino a questo momento, problemi o danneggiamenti.