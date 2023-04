Meteo, previsioni per i ponti 25 aprile e 1 maggio: cambiano gli scenari

Quasi 25 gradi e sole, troppo bello per essere vero? In effetti, la primavera gioca un altro brutto scherzo per questi giorni in cui ci sono due ponti: quello di queste ore per il 25 aprile e il prossimo dell'1 maggio. Ebbene, il meteo riserva brutte sorprese anche in Puglia.

Innanzitutto il tempo è rapidamente cambiato nelle ultime 12 ore sulle regioni settentrionali con l'arrivo dei primi forti temporali nella serata di domenica. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, nel corso delle prossime ore il fronte continuerà a muoversi abbandonando progressivamente il Nord e dirigendosi anche verso la nostra regione. Il cielo tenderà ad aprirsi anche sulle regioni centrali tirreniche mentre rovesci e temporali si concentreranno tra la dorsale appenninica e le regioni adriatiche. Qualche piovasco infine riuscirà a transitare anche su parte del Sud, segnatamente a Molise, Campania, Puglia settentrionale e alta Lucania.

Il ponte del 1° maggio

Secondo ilmeteo.it, gli ultimi aggiornamenti per il prossimo ponte del Primo Maggio hanno in parte cambiato la tendenza e sono a dir poco sorprendenti: l'Italia in bilico, rischia di trovarsi in una zona di convergenza proprio nel mezzo del campo di battaglia tra le prime avanzate dell'anticiclone africano e le ultime incursioni fredde in discesa dal Nord Europa. Rispetto a qualche giorno fa la previsione è dunque cambiata; se prima pareva che l'alta pressione potesse dominare incontrastata, ora sembra invece che non mancheranno alcune minacce temporalesche.