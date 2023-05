Maltempo, allerta gialla in Puglia. Ma da giovedì arriverà il caldo

Il Primo maggio pugliese è stato funestato da pioggia e vento che hanno fatto saltare - o come nel caso del concertone a Taranto, interrompere anticipatamente - diversi eventi programmati. Ebbene, la Protezione Civile ha diramato un'altra allerta meteo gialla per la nostra regione per la giornata odierna.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 2 maggio, allerta arancione su gran parte dell’Emilia-Romagna, allerta gialla sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, sulle Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, sul Lazio meridionale e su parte di Basilicata, Puglia e Sicilia.

Ma a breve arriva il sole

Ma nelle prossime ore dovrebbe finalmente riaffacciarsi la primavera. Secondo gli esperti di ilmeteo.it giovedì 4 Maggio si noteranno ulteriormente segnali di cambiamento nella circolazione generale. Da ovest, infatti, si avvicinerà un'area di alta pressione pronta a riportare un po' di stabilità e di caldo sul nostro Paese, eccezion fatta per residue note instabili al Sud.

Se tutto verrà confermato anche la giornata di venerdì 5 Maggio sarà all'insegna del tempo stabile e con temperature in ulteriore aumento, da Nord a Sud.