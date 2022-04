Scuola, in Puglia persi 10.000 iscritti in un anno

Diecimila iscrizioni in meno a scuola in un anno: il calo, dovuto anche alla decrescita demografica, è evidente anche in Puglia. I dati sono stati forniti dall'Ufficio scolastico regionale alle organizzazioni sindacali, in virtù degli organici dei docenti. Secondo quanto denuncia la Flc-Cgil, per l'anno scolastico sono previste 10.577 iscrizioni in meno. Calo evidente tra Bat e Bari (-3,747), ma nelle altre province la situazione non è poi così diversa: a Brindisi si perdono 1.031 iscrizioni, a Foggia 1.600, a Lecce 1.915 e a Taranto 1.514.

In cinque anni la popolazione degli studenti pugliesi è passata da 600.000 persone a 540.000. Frutto, evidentemente, non soltanto della pandemia, ma anche di un calo demografico che va avanti ormai da anni, per quanto alcune città siano "salve" da questo punto di vista (evidente il caso di Bari, in controtendenza).

Più insegnanti di sostegno

L’unico incremento di organico - specifica la Cgil - previsto riguarda i posti di sostegno che aumentano di 661 unità, pari, secondo le nostre elaborazioni, a un decimo dei posti effettivamente assegnati in deroga lo scorso anno in Puglia, quando i 6.501 posti furono così ripartiti: all’infanzia andarono 787 posti, alla primaria 2.647 posti, alla secondaria di primo grado 1.113 posti e 1954 posti alla secondaria di secondo grado

L’aumento di 661 posti in organico di diritto del sostegno sarà così ripartito tra le province: le province Bari-BAT avranno 244 posti in più (a fronte di un fabbisogno di 2.697 posti ricevuti in deroga lo scorso anno scolastico); Brindisi avrà 78 posti in più (a fronte di 546 posti di fabbisogno); Foggia avrà 123 posti in più (a fronte di un fabbisogno nel 2021/22 di 1.051 posti autorizzati in deroga lo scorso anno); Lecce avrà111 posti in più (a fronte dei 1.005 ricevuti in deroga lo scorso anno); Taranto avrà 105 posti in più (a fronte di un fabbisogno 2021/22 di 1.202 posti disponibili in deroga).