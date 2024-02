Scarti come risorse e non rifiuti: dalla Regione Puglia le linee guida per le imprese

Dalla Regione Puglia arriva un provvedimento con cui si consente alle imprese che producono scarti nel loro processo produttivo, a fare in modo che tali scarti non diventino rifiuti ma materiali riutilizzabili e quindi nuove risorse. Questa mattina, nella Camera di Commercio di Bari, sono state presentate le linee guida per l'utilizzo dei sottoprodotti nella simbiosi industriale. Un provvedimento con cui si consente alle imprese che producono scarti nel loro processo produttivo, a fare in modo che tali scarti non diventino rifiuti ma materiali riutilizzabili e quindi nuove risorse.

La conferenza stampa

Erano presenti l'assessora all'ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio; il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani; il presidente dell'Albo Gestori Ambientali Puglia, Natale Mariella.

Il percorso è stato immaginato sinergicamente tra Regione Puglia, Unioncamere ed Albo Gestori Ambientali che a novembre 2022 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a dare impulso al passaggio da economia lineare a quella circolare. Tra le azioni individuate c'è quella di dare impulso all'utilizzo di sottoprodotti.

L'assessore Maraschio

«Regione Puglia Unioncamere ed Albo Gestori Ambientali, hanno intercettato queste criticità ed hanno immaginato un percorso che potesse sostenere il settore imprenditoriale nell'utilizzo dei sottoprodotti - spiega Maraschio - che significa banalmente sottrarre tonnellate di materiali al ciclo dei rifiuti ed elle economie legate allo smaltimento favorendo quelle legate alle produzioni artigianali ed industriali, abbassare i costi di trasporto e smaltimento per le imprese che devono disfarsi dei propri scarti, offrire alle stesse imprese un ulteriore materia per diversificare o potenziare la propria attività».