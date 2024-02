Le piccole imprese fanno rete: ecco il progetto "Rock" Video

Ha preso il via ROCK – Registry Open Contest for Knotworking, il primo concorso di RetImpresa per favorire l’open collaboration tra reti, grandi imprese, PMI e startup nelle principali filiere produttive nazionali, con il supporto di Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori di Confindustria e di diverse associazioni territoriali e di categoria del sistema associativo.

20 Call promosse da reti di imprese, grandi aziende e Associazioni confindustriali sono da oggi attive sulla piattaforma Registry di RetImpresa.

L’iniziativa è stata lanciata il 20 febbraio a Brindisi.

Sono intervenuti il Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis, il Presidente di RetImpresa, Fabrizio Landi, la Vice Presidente di Piccola Industria Confindustria, Teresa Caradonna, la Presidente di Confindustria Est Europa, Maria Luisa Meroni, la Console d’Italia a Detroit, Allegra Baistrocchi. I lavori, moderati da Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, sono stati conclusi dal Presidente dei Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano.

Lo speaker radiofonico Antonio Morph ha presentato il video e le 20 Call di ROCK.

ROCK mira a coinvolgere attivamente il mondo delle imprese in una serie di iniziative di networking, che si svolgono su Registry, la piattaforma in blockchain di RetImpresa, e attraverso una serie di eventi e attività, per concludersi il 14 giugno a Roma con “la Giornata dell’Open collaboration delle Reti”, alla presenza di imprenditori, Istituzioni e stakeholder.

ROCK è un concorso innovativo nel quale la domanda di innovazione espressa su Registry dalle reti d’impresa e dalle aziende capo-filiera associate a RetImpresa incontra l’offerta di innovazione e di collaborazione presentata dalle PMI e startup iscritte in piattaforma – al momento oltre 670 – e da quelle che si registreranno durante le fasi del contest.