Covid, rallentano i contagi ma aumentano gli attualmente positivi. Puglia sotto le medie nazionali per i vaccini, soprattutto per gli over 70

Dati in chiaroscuro quelli elaborati dalla Fondazione Gimbe a proposito dell'avanzata del Covid in Puglia. In base ai dati raccolti, sul territorio regionale calano del 9,8% i nuovi contagi settimanali rispetto a sette giorni fa, ma aumentano i «casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti».

Le cifre e il colore della Puglia

Nello specifico, nella settimana 7-13 aprile risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai «casi attualmente positivi per 100.000 abitanti», passato da 1.276 a 1.306; però rallenta l'incremento percentuale dei casi totali di contagio, passando dal 5,9% al 5%. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti positivi al Coronavirus. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 6,2% (media Italia 6,8%); la percentuale di over 80 che ha completato l'iter della vaccinazione è pari al 43,4% (media Italia 43,9%); mentre quella della popolazione 70-79 che ha completato il ciclo è pari all'1,3% (media Italia 3%).

Sono cifre decisive ai fini dell'attribuzione del colore per la Puglia per le prossime due settimane. Attesa per le decisioni che verrano prese nel weekend: in molti sperano che la regione passi dal rosso all'arancione.