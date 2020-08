Continua a salire la curva dei contagi: arriva il macchinario da 10mila test al giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno in cui il numero dei contagi da coronavirus in Puglia fa nuovamente un balzo in avanti - 33 in 24 ore di cui 15 in Salento, il dato più alto dal 7 maggio scorso, quello di ieri - al Policlinico di Bari entra in funzione il più grande macchinario del Sud per analizzare i tamponi: ne potrà processare sino a 10mila al giorno, con risultati disponibili in sole due ore. Il nuovo laboratorio Covid, in questa fase, tornerà utile a smaltire i numerosi test, circa 1.200 al giorno, sui vacanzieri di rientro o turisti provenienti da Spagna, Grecia, Malta e Croazia per evitare disagi e tempi di attesa troppo lunghi.Anche ieri sono state scoperte diverse positività relative a persone tornate in Puglia dopo un periodo di ferie trascorso nei quattro Paesi ritenuti a maggior rischio in questo momento. Come, ad esempio, tre ragazzi salentini rientrati da Malta e due baresi provenienti dalla stessa isola. Il bollettino regionale dice che, ieri, su 2.694 tamponi refertati sono stati registrati 33 casi positivi così suddivisi: 7 in provincia di Bari; 2 nella provincia di Brindisi; 8 in provincia di Foggia; 15 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione. Non ci sono stati, invece, decessi, le vittime pugliesi quindi restano 555. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sono stati effettuati 273.632 test; sono 3.990 i pazienti guariti e 370 i casi attualmente positivi, di cui 55 ricoverati negli ospedali. «Dei 7 casi, 2 sono rientri da Malta, uno dall'Albania, un contatto stretto di un caso positivo già noto e 3 casi individuati durante l'attività di triage in struttura sanitaria», spiega il direttore generale dell'Asl Bari Antonio Sanguedolce. «In provincia di Brindisi il tampone è risultato positivo per due casi arrivati dalla Lombardia. È in corso la ricostruzione della rete di contatti», aggiunge il dg della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone.Nel Foggiano, invece, i nuovi casi, riferisce il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla, sono 8 e di questi «4 sono collegati a focolai preesistenti e circoscritti; in 2 casi si tratta di persone rientrate dalla Grecia; una terza persona, invece, è rientrata dalla Croazia. L'ottavo caso riguarda un cittadino straniero presente sul territorio provinciale ed è collegato ad un focolaio già noto». «Continua con efficacia il tracciamento e la sorveglianza epidemiologica nella nostra provincia sostiene il manager dell'Asl Lecce, Rodolfo Rollo -, registriamo 8 casi positivi in isolamento in quanto contatti stretti di persone positive già note, 2 casi per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche, 3 salentini rientrati da Malta, 3 stranieri presenti sul territorio provinciale e un caso proveniente da fuori regione».La Regione Puglia, intanto, si prepara ad affrontare la seconda ondata di contagi. Ieri è entrata in funzione al Policlinico di Bari la macchina dei tamponi in grado di processare fino a 10mila test al giorno. Il nuovo laboratorio Covid è stato installato al piano terra del complesso di Scienze Biomediche: è, per capacità di analisi, tra i più grandi in tutta Italia e il responso di positività al Sars-Cov-2 arriverà in 2 ore. Finora, per ottenere l'esisto del test molecolare erano necessarie in media da 4 a 6 ore. Nello spazio di quasi 250 metri quadri messo a disposizione dall'Università di Bari, completamente riqualificato e dotato di un impianto di aria condizionata a pressione negativa che garantisce l'isolamento degli ambienti, sono stati installati i nuovi macchinari: 8 estrattori in grado di processare contemporaneamente fino a 96 campioni, 2 liquid handling ad alta processività, un terzo in arrivo, e 9 amplificatori per real time PCR, di cui 8 da 96 posizioni e uno da 384.Le attrezzature sono state acquistate dalla Regione Puglia tramite la Protezione civile regionale; a lavorare nel laboratorio, oltre al personale già in servizio a Epidemiologia molecolare, si aggiungono i nuovi assunti per l'emergenza Covid: 12 tecnici, 9 dirigenti biologi e medici, 4 assistenti sanitari. Abbiamo voluto rafforzare il laboratorio dedicato al Covid19 sia con macchinari più efficienti in grado di garantire diagnosi molto più rapide sia con l'assunzione di 25 nuove unità di personale, spiega il direttore generale, Giovanni Migliore. Per la professoressa Maria Chironna, responsabile della struttura, «il nuovo laboratorio è il risultato di un duro lavoro di questi mesi». Intanto, arrivano i primi dati sui passeggeri testati agli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino al momento dell'arrivo da Malta, Spagna, Grecia e Croazia: il 7% è residente in Puglia.