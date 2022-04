Covid, miglioramento in Puglia: 4.223 casi di contagio e due morti

Covid, inizia a calare la curva dei contagi dopo che nell'ultima settimana - dal 22 al 28 aprile - si era registrato un aumento dei casi rispetto ai quindici giorni precedenti.

Il bollettino

Oggi in Puglia si registrano altri 4.223 casi di contagio da Coronavirus su 23.955 test (incidenza del 17,6%) e due decessi. I nuovi casi sono stati individuati: 1.490 in provincia di Bari, 280 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 457 in quella di Brindisi, 576 in quella di Foggia, 756 nel Leccese, 609 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 38 persone. Per altri 17 casi la provincia è in via di definizione. Delle 105.118 persone attualmente positive 558 sono ricoverate in area non critica (ieri 557) e 27 in terapia intensiva (ieri 23).

I numeri dell'Istituto Superiore della Sanità

In Puglia, nella settimana dal 22 al 28 aprile, è salita l'incidenza dei nuovi contagi Covid-19 e la situazione è peggiorata anche rispetto a 15 giorni fa. È quanto emerge dal rapporto dell'Istituto superiore della Sanità pubblicato oggi: l'incidenza attuale 860,7 casi ogni 100mila residenti contro gli 811,1 di una settimana fa e gli 858,3 registrato nel periodo 8-14 aprile. Una incidenza superiore anche alla media nazionale che si attesta questa settimana a 699 contagi ogni 100mila abitanti