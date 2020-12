Sono 1.659 i casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Puglia su 9.820 test: 577 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia Bat, 567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 34 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dopo l'impennata del rapporto positivi/tamponi di ieri (26,5%), oggi il livello si è abbassato e di molto: 16,8 contagi riscontrati ogni cento test. Continua la crescita molto contenuta dei ricoveri: oggi il totale ammonta a 1.911 pazienti trattati in ospedale, cresciuti solo di dieci rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 794.335 test. 14.696 sono i pazienti guariti. 39.766 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi: 21.416 nella Provincia di Bari; 6.362 nella Provincia di Bat; 3.915 nella Provincia di Brindisi; 13.156 nella Provincia di Foggia; 4.197 nella Provincia di Lecce; 6.567 nella Provincia di Taranto; 364 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota.

LOPALCO: ZONA ROSSA PER ORA SCONGIURATA

E «fuori discussione l'entrata in zona rossa»: lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, al Tgr Puglia, interpellato sull'allarme lanciato dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, secondo il quale in Puglia servono misure restrittive più severe per bloccare i contagi di coronavirus. Lopalco evidenzia che per la prima volta «l'indice Rt è di poco inferiore a uno» ma evidenzia anche che «bisogna mantenere alta la guardia» perché «il virus si ferma con i corretti comportamenti».

Ultimo aggiornamento: 16:47

