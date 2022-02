Covid, la variante Omicron 2 arriva in Puglia. Un caso accertato nel brindisino, uno in provincia di Bari in attesa di conferma

La variante Omicron 2 arriva in Puglia. un caso è stato accertato nel brindisino a seguito di un tampone a cui si è sottoposta una donna di 56 anni. Un secondo caso, ma ancora in attesa di conferma, è stato registrato in provincia di Bari.

La nuova variante

La variante sarebbe più strasmissibile della Omicron che ha provocato l'aumento dei contagi nonostante la massiccia vaccinazione della popolazione. Due i casi, come detto: uno accertato dopo il tampone effettuato da una donna di 56 anni della provincia di Brindisi. Non si sa se la donna sia rientrata rientrata da un viaggio all'estero e se sia vaccinata. Un secondo caso, in provincia di Bari, invece è ancora in corso di accertamento.

Con l'arrivo della Omicron 2 la Puglia si aggiunge alle nove regioni italiane in cui è stata isolata la nuova variante covid.

La sottovariante Omicron, conosciuta come Ba.2 o anche Omicron 2, avanza inesorabile nel continente africano. Il ceppo è stato trovato in Senegal nell'Africa occidentale, Kenya nell'Africa orientale e Malawi, Botswana e Sud Africa nell'Africa meridionale, ha detto giovedì Nicksy Gumede-Moeletsi, virologo dell'Oms. Ba.2 preoccupa gli scienziati poiché gli studi dimostrano che sembra essere più trasmissibile del ceppo di omicron originale Ba.1, la cui scoperta è stata annunciata dal Sud Africa e dal Botswana a novembre.