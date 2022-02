Covid, in Puglia 6.269 nuovi positivi e 8 morti. Bari e Lecce le province con più casi

Il livello di rischio Covid per la Puglia torna a essere da "moderato" a "basso". E la curva dei nuovi contagi si mantiene ancora stabile. Lo confermano i dati del bollettino epidemiologico regionale: nelle ultime 24 ore sono sono 6.269 i nuovi casi di positività registrati in regione (ieri erano 6.558) a fronte di 54.279 test processati (ieri i tamponi erano 48.516). In flessione il tasso di positività che si attesta all'11,5% (contro il 13,5% di ieri). In tutta la regione purtroppo si registrano altri 8 morti (ieri erano 23).

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Pillola anti-Covid, consegnate alla Puglia 419 confezioni del farmaco...

Bari e Lecce restano le province più colpite

Rispetto al riparto territoriale dei nuovi positivi, Bari e Lecce si confermano le province con il più alto numero di contagi. Nel dettaglio i nuovi casi rilevati sono 1.788 a Bari e 1.582 a Lecce. Seguono Foggia con 924 positivi, Taranto con 788 casi, la Bat con 575 casi e Brindisi con 542. I residenti fuori regione sono 51 e 19 quelli per i quali è in corso di definizione la probvincia. Delle 108.012 persone attualmente positive, 753 (ieri 747) sono ricoverate in area non critica, stabili a 66 i posti letto occupati nelle terapie intensive.

Super Green pass: dal 7 febbraio sarà illimitato. Ecco come ottenerlo anche per chi è stato contagiato