Nella campagna il frinire pazzo delle cicale copre ogni rumore. Il paesaggio è immobile, dalla terra color ruggine e ingiallita dall’erba secca. L’azzurro del cielo è coperto da un patina grigia, metallica, segno del pulviscolo sabbioso che l’anticiclone nord africano porta con sé, da quando il fresco anticiclone delle Azzorre ha da qualche anno spostato il suo baricentro, abbandonando il Mediterraneo dove ormai raramente riesce a fare capolino. Uno dei tanti effetti del riscaldamento globale. Pare quindi di muoversi in una bolla, mentre si gira nelle campagne di Aradeo, in Salento, alle 10.30 di un mattino di fine luglio. Qui Roberto Tramacere, 34 anni, socio della cooperativa agricola Karadrà, cammina con la fronte grondante di sudore e la maglietta zuppa. Si avvicina a un angolo della campagna , dove alcuni mattoni infilati uno sopra l’altro hanno formato un quadrato. Tira su una lastra di metallo ed esce la bocca di un pozzo. Vuoto. La cavità cilindrica scende nell’oscurità per metri e solo in fondo, molto in fondo, si intravede un po’ d’acqua, praticamente alla fine. I pozzi da dove si preleva l’acqua per le colture si stanno prosciugando. Ad Aradeo così come in molte altre località del Salento e della Puglia.

GLI AGRICOLTORI



«Fino a tre anni fa l’acqua riuscivi a vederla già all’imbocco del pozzo. Adesso questa è la situazione. Non piove da mesi», dice Roberto, che fa strada in direzione di un altro pozzo più a sud dello stesso agro. Anche questo è vuoto, come tutti gli altri cinque che ricadono nella zona. Poco lontano si vede un canneto che si espande in lunghezza come una vena, al centro c’è un canale, uno dei tanti affluenti del fiume Asso, il più lungo corso d’acqua delle provincia di Lecce. Anche questo canale è completamente prosciugato. D’estate è privo di acqua ma anche d’inverno non arriva più a riempirsi. «Fino a dieci anni fa questo canale era pieno d’acqua nel periodo invernale. Da qualche tempo non è più così, che io ricordi l’abbiamo visto colmo solo un mesetto d’inverno», afferma sempre Roberto.

Torna una folata del vento torrido che alza un odore acre di bruciato. Nella campagna vicino ha preso fuoco un grande carciofeto, uno dei tanti roghi che stanno agonizzando un territorio già desertificato dal batterio xylella e su cui sta infierendo il repentino evolversi del riscaldamento globale. Due aspetti, il batterio e il global warming, che stanno innescando un effetto domino su cui è necessaria una pianificazione rigorosa. Con i nuovi impianti intensivi di Leccino e Favolosa, le due cultivar resistenti a xylella che spesso prevedono un sesto di impianto dalle 700 alle 900 piante per ettaro, si stanno trivellando nuovi pozzi necessari a irrigare le giovani piante. Ma sta iniziando a prosciugarsi anche la falda profonda. «Nella zona di Sannicola, che si trova in una zona più alta rispetto a quella di Aradeo, le trivellazioni dei nuovi pozzi hanno trovato la vena vuota. Cioè non hanno trovato l’acqua», continua Roberto. I numeri confermano quanto gli agricoltori stanno vivendo sul campo. La Puglia è la regione meno piovosa d’Italia. Lo evidenziano i dati raccolti dall’Ispram (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): sul territorio pugliese piovono soltanto 641.5 millimetri medi di acqua in un anno. Numeri non sufficienti a ricaricare le falde. In Puglia, negli invasi naturali, mancano dai 70 agli 80 milioni di metri cubi di acqua. Una situazione che, stando ai numeri di Coldiretti Puglia, potrebbe produrre un danno stimabile in quasi 100 milioni di euro all’agricoltura.

I DATI