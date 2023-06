Meteo, un altro weekend rovinato dalla pioggia: allerta meteo in Puglia. Poi torna il solleone

Meteo, un altro weekend in parte rovinato dalla pioggia. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla a partire dalle 8 del 1 luglio e per le successive 16 ore. Poi torna il solleone a partire da lunedì. Sarà un weekend, quello che si apre domani, in parte guastato dal maltempo al Centronord, mentre al Sud prevarrà il sole. Domenica, invece, qualche acquazzone localizzato sul versante adriatico della Puglia. Con un po' di fortuna (basterà scegliere la spiaggia giusta) ci si potrà comunque godere una bella giornata al mare evitando i temporali che, come detto dal meteorologo, saranno localizzati.

Le previsioni

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de 'iLMeteo.it', una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense.

Il maltempo è atteso per tutta la giornata di oggi al Centronord, mentre al Sud si vivrà un'altra giornata estiva, calda e serena, con picchi di 37-38°C in Sicilia. Le piogge e i temporali, inp articolare investiranno il settentrione e le regioni centrali, tra Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo: fino alla tarda mattinata i fenomeni principali sono previsti su Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria e Toscana e localmente potranno essere intensi. Dal pomeriggio il fronte atlantico si sposterà lentamente verso Est. Il mese di luglio inizierà con ancora delle piogge su Nord-Est, Centro Italia e Campania; in Sicilia invece il sole sarà imperante e raggiungeremo 39°C sul versante orientale dell'isola. La giornata vedrà un miglioramento sul Nord-Ovest, mentre in Sardegna soffieranno intensi venti di Maestrale. Domenica chiuderà il primo weekend di luglio con un deciso miglioramento: saranno prevalenti i momenti soleggiati, mentre qualche acquazzone, di breve durata e localizzato, si attarderà sul versante adriatico, dalle Basse Marche alla Puglia.

Nel dettaglio

Venerdì 30. Al nord: maltempo, specie al Nordovest. Al centro: temporali anche intensi specie su Toscana, Umbria e Marche. Al sud: sole prevalente.

Sabato 1. Al nord: temporali sparsi al Nord-Est poi migliora. Al centro: piogge e rovesci sparsi. Al sud: locali temporali in arrivo, specie in Campania. Caldo intenso in Sicilia.

Domenica 2. Al nord: soleggiato al mattino, temporali nel pomeriggio. Al centro: soleggiato al mattino, temporali nel pomeriggio. Al sud: sole prevalente e caldo, qualche temporale sui rilievi.

Tendenza: inizio della nuova settimana con temporali sparsi specie nel pomeriggio; da giovedì 6 luglio ondata di caldo africano in arrivo.