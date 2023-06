Caldo e afa anche nel weekend, ma non mancherà qualche nuvola. Le previsioni meteo in Puglia

Tempo stabile e soleggiato per il weekend. In generale l'anticiclone africano resterà al Sud regalando caldo e afa (salvo qualche temporale di calore sparso in alcune zone della Puglia). Il fine settimana che sta arrivando dunque sarà all'insegna dell'alta pressione. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Caldo e sole

Secondo gli esperti di 3bmeteo.it «L'alta pressione resta protagonista sulle nostre regioni meridionali determinando così condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato fino a venerdì. Non mancheranno tuttavia annuvolamenti in sviluppo diurno a ridosso della dorsale appenninica con anche la possibilità di qualche locale fenomeno.

Venerdì 30 giugno

Nel corso del fine settimana, poi, l'alta pressione si indebolirà con instabilità in aumento. Clima caldo ma senza eccessi con massime in nuova flessione da domenica».

Se al Nord il tempo peggiora, stando alle previsioni de ilmeteo.it, al Sud l'anticiclone africano Scipione domina il tempo pertanto in questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Sabato 1 luglio

Al Sud alta pressione prevalente per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente salvo per un isolato temporale possibile in Puglia.

Domenica 2 luglio

Al Sud se per gran parte del giorno ci sarà il sole, nel pomeriggio non mancheranno alcuni temporali di calore sui rilievi campani e lucani.