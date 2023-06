Meteo, arriva la perturbazione (ma veloce). Poi torna il sole

Arriva la flash storm la perturbazione veloce con temporali a tratti intensi in rapido spostamento sull'Italia: oggi interesserà in prevalenza le regioni centrali, poi sarà di nuovo alta pressione, ovunque. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, nelle prossime ore, sono attesi dei temporali al Centro Sud, in particolare sul versante adriatico e sul Lazio: si tratta della coda della 'flash storm' che ha portato maltempo al Nord-Est per poi scivolare verso il Medio Adriatico.

Umidità ridotta

Una perturbazione che, per una volta, ha avuto anche qualche pregio: ha ridotto l'umidità in modo sensibile al Nord, le temperature sono rientrate quasi ovunque nei valori medi del periodo, il caldo africano resisterà, ancora per poche ore, solo al Sud dove si toccheranno 37-38 gradi. In sintesi, nelle prossime ore, la flash storm porterà temporali sulle regioni centrali, esclusa la Toscana, e poi marginalmente verso il nord della Puglia, la Basilicata e la Campania; non sono esclusi brevi acquazzoni anche in Calabria.

Al Nord, dopo il passaggio instabile di ieri, avremo condizioni ottimali, senza afa e con temperature massime accettabili.

Le previsioni per domenica

L'ultima domenica di giugno regalerà quindi sole e benessere a tutti: si parla di benessere biometeorologico quando la temperatura e l'umidità rientrano in certe fasce adatte al benessere fisico umano. Questa domenica sarà gradevole quasi ovunque con il ricordo del caldo africano ormai totalmente svanito. La nuova settimana poi inizierà anch'essa sotto una buona stella: si prevede sole e caldo sopportabile, un pò come accadeva lo scorso secolo quando dominava l'Anticiclone delle Azzorre. Le massime si assesteranno intorno ai 32-33°C e fino a giovedì mattina prevarrà il sole. Verso la fine del mese, invece, potrebbe esserci qualche cambiamento significativo con l'arrivo di una perturbazione dal Nord Europa e frequenti temporali in transito sull'Italia; potrebbe trattarsi ancora una volta di una Flash Storm, una perturbazione veloce, in grado di rinfrescare e di ripulire l'aria: un'altra buona notizia seppur con qualche pioggia in più.